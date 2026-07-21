Єфросиніна в сльозах показала старшу доньку Нану на випускному, яка забороняє себе публікувати
Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася зворушливими кадрами з випускного своєї старшої доньки Нани. Зірка, не стримуючи сліз гордості, показала дівчину, яка зазвичай категорично уникає публічності, та розповіла про її успішне завершення магістратури в Іспанії.
Старша донька телеведучої не розділяє маминої любові до соціальних мереж і вкрай рідко дозволяє публікувати спільні фото. Проте з нагоди закінчення університету Нана зробила виняток, а Маша не втрималася, щоб не поділитися своїми емоціями в інстаграмі.
Заради цієї важливої події родина вперше від початку повномасштабного вторгнення зібралася в повному складі. Разом із чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим та молодшим сином Сашком зірка вирушила до Іспанії, щоб відвідати урочисту церемонію та підтримати Нану в цей особливий день.
Єфросиніна з чоловіком та сином / фото з інстаграму
Телеведуча опублікувала кадри, на яких 22-річна дівчина отримує диплом, позуючи на сцені в синій мантії з жовтим комірцем та конфедератці. Сама ж Маша на світлинах не приховує розчулення – вона радісно усміхається поруч із чоловіком серед інших гостей, а на одному з кадрів дивиться на доньку зі сльозами на очах.
Наша донька Нана закінчила магістратуру та випустилася в доросле життя. І я досі не можу це усвідомити,
– емоційно підписала світлини знаменитість.
Старша донька Нана / фото з інстаграму
Маша Єфросиніна також нагадала про освітній шлях дівчини. Спочатку Нана вивчала політологію в Амстердамі, згодом продовжила навчання в Канаді, а завершила здобуття освіти вже на Піренейському півострові. Зіркова донька стала випускницею магістратури з міжнародного розвитку в мадридському IE University.
До речі, за день до випускного Єфросиніна показала відпочинок в Іспанії з чоловіком та дітьми.