Маша Єфросиніна показала, як виріс її син: затишні фото з відпочинку в Іспанії
- Маша Єфросиніна поділилася теплими сімейними фотографіями з відпочинку в Іспанії, показуючи, як виріс її син Олександр.
- Фотографії отримали багато позитивних коментарів від друзів і шанувальників.
Ведуча Маша Єфросиніна перебуває на відпочинку в Іспанії разом з дітьми. Вона поділилась чарівними фото з сином Олександром і показала, як він виріс.
Маша Єфросиніна оприлюднила теплі сімейні кадри на своїй сторінці в інстаграмі. Про це пише Show 24.
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Телеведуча показала затишні фото, які зробила разом з сином Олександром під час відпочинку в Марбельї. Вона поділилась, що її діти помітно виросли. На відпустці в Іспанії вони багато спілкувалися та робили плани на майбутнє.
Маша Єфросиніна постала на фото у напівпрозорій літній сукні довжини максі молочного кольору. Образ ведучої доповнювала коричнева сумка, стильний солом'яний капелюх і сонцезахисні окуляри.
Сашко позував перед камерою у білих шортах і футболці поло.
Мої діти виросли. Вони вперше дали мені по-справжньому відпочити. Ми багато говорили, планували та мріяли…
– поділилась Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна з сином / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
Друзі та шанувальники засипали Машу Єфросиніну та її сина теплими словами й компліментами.
- "Люблю вас! Чудові";
- "Такий у вас Сашко красивий";
- "Фотки просто вогонь";
- "Круто, коли дитина виростає до того віку, коли з ними можна спілкуватися на різні теми і планувати всілякі події";
- "Світлі фото. Такі теплі";
- "Це неоціненно – мати такі можливості розмовляти, бути поруч з дітьми! Бо час йде, вони так швидко розвиваються, міняються і хочеться встигнути бути поруч".
Нагадаємо, Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв виховують двох дітей – доньку Нану та сина Олександра. Доньці нещодавно виповнився 21 рік. Попри популярність зіркової мами, дівчина свідомо уникає медійності, тому майже не з'являється на сторінці ведучої.