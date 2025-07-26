Маша Єфросиніна показала, як виріс її син: затишні фото з відпочинку в Іспанії

Ведуча Маша Єфросиніна перебуває на відпочинку в Іспанії разом з дітьми. Вона поділилась чарівними фото з сином Олександром і показала, як він виріс.

Маша Єфросиніна оприлюднила теплі сімейні кадри на своїй сторінці в інстаграмі. Про це пише Show 24.

До слова Коли рукавички знято: найкращі фото Олександра Усика з дітьми

Телеведуча показала затишні фото, які зробила разом з сином Олександром під час відпочинку в Марбельї. Вона поділилась, що її діти помітно виросли. На відпустці в Іспанії вони багато спілкувалися та робили плани на майбутнє.

Маша Єфросиніна постала на фото у напівпрозорій літній сукні довжини максі молочного кольору. Образ ведучої доповнювала коричнева сумка, стильний солом'яний капелюх і сонцезахисні окуляри.

Сашко позував перед камерою у білих шортах і футболці поло.

Мої діти виросли. Вони вперше дали мені по-справжньому відпочити. Ми багато говорили, планували та мріяли…

– поділилась Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з сином / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Друзі та шанувальники засипали Машу Єфросиніну та її сина теплими словами й компліментами.

"Люблю вас! Чудові";

"Такий у вас Сашко красивий";

"Фотки просто вогонь";

"Круто, коли дитина виростає до того віку, коли з ними можна спілкуватися на різні теми і планувати всілякі події";

"Світлі фото. Такі теплі";

"Це неоціненно – мати такі можливості розмовляти, бути поруч з дітьми! Бо час йде, вони так швидко розвиваються, міняються і хочеться встигнути бути поруч".

Нагадаємо, Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв виховують двох дітей – доньку Нану та сина Олександра. Доньці нещодавно виповнився 21 рік. Попри популярність зіркової мами, дівчина свідомо уникає медійності, тому майже не з'являється на сторінці ведучої.