Маша Єфросиніна вперше за довгий час показала фото 22-річної доньки Нани

Поки Маша Єфросиніна активно працює в медфасфері, її донька уникає публічності. З огляду на це світлин Нани у мережі небагато.

Однак у день народження дівчини телеведуча все ж ділиться кількома кадрами. Так вона зробила і цьогоріч. Фото доньки Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

16 лютого 2026 року Нані виповнилося 22 роки.

Мій янголе, з днем народження. Моя прекрасна принцесо Нано. Моя найкраща подруго. Люблю тебе,

– написала під публікацією знаменитість.

Маша Єфросиніна поділилася спільним фото з донькою, окремим її знімком, а також сімейною світлиною з чоловіком Тимуром Хромаєвим і Наною.

Що відомо про доньку Маші Єфросиніної?