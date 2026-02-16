16 лютого, 16:39
Маша Єфросиніна вперше за довгий час показала фото 22-річної доньки Нани
Основні тези
- Маша Єфросиніна поділилася рідкісними фото своєї доньки Нани в день її 22-річчя.
- Нана навчається на політолога в Амстердамі і уникає публічності, вважаючи, що популярність обмежує особисту свободу.
Поки Маша Єфросиніна активно працює в медфасфері, її донька уникає публічності. З огляду на це світлин Нани у мережі небагато.
Однак у день народження дівчини телеведуча все ж ділиться кількома кадрами. Так вона зробила і цьогоріч. Фото доньки Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
16 лютого 2026 року Нані виповнилося 22 роки.
Мій янголе, з днем народження. Моя прекрасна принцесо Нано. Моя найкраща подруго. Люблю тебе,
– написала під публікацією знаменитість.
Маша Єфросиніна поділилася спільним фото з донькою, окремим її знімком, а також сімейною світлиною з чоловіком Тимуром Хромаєвим і Наною.
Що відомо про доньку Маші Єфросиніної?
- Телеведуча рідко розповідає подробиці про життя Нани – передусім через бажання самої дівчини зберігати приватність.
- Донька телеведучої вважає, що популярність може обмежувати особисту свободу та створювати додатковий тиск на приватне життя.
- Відомо, що у 2021 році Нана вступила до коледжу в Канаді. Однак через пандемію COVID-19 і запроваджені обмеження навчання довелося завершувати екстерном.
- Згодом дівчина вступила до університету в Нідерландах. Вона навчається в Амстердамі на політолога.