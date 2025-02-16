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Show24 Українські зірки Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з 21-річною донькою: "Головна дівчинка мого життя"
16 лютого, 15:20
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Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з 21-річною донькою: "Головна дівчинка мого життя"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Маша Єфросиніна поділилася фотографією з донькою Наною з нагоди її дня народження, привітавши її у соціальних мережах.
  • Українські зірки, такі як Даша Квіткова та TAYANNA, також привітали Нану у коментарях під постом.

Доньці Маші Єфросиніної не подобається бути медійною. Відтак, телеведуча рідко постить фото з Наною.

Водночас днями вона все ж виставила свіжу світлину 21-річної дівчини. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Марії. 

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Так, з нагоди дня народження Нани, яке вона відзначає 16 лютого, Єфросиніна опублікувала допис, де показала фотографію з фотосесії з донькою. На зворушливому фото Марія з Наною, одягнені в білий верх, ніжно притулилися головами одна до одної.

З днем народження, головна дівчинка мого життя,
– зазначила під публікацією телеведуча.

У коментарях під постом Нану також привітала Даша Квіткова, TAYANNA, Ірина Монатік, alyona alyona та інші. 


Українські зірки привітали доньку Маші Єфросиніної з днем народження / Скриншот з інстаграму 

Крім того, Марія виставила інстаграм-сторіс, де показала ще одну нову світлину з донькою. Телеведуча зауважила, що Нана – це її найкраща подруга, "відкрита правда в очі", найзахопливіша співбесідниця та найавторитетніша fashion радниця. 

Тільки ми вдвох знаємо скільки всього наповнює наші стосунки й це належить лише нам з тобою. Дякую тобі, моя доросла душа,
– зазначила телеведуча. 


Маша Єфросиніна висловилась про свою доньку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про доньку Маші Єфросиніної 

  • Попри медійність матері, дівчина свідомо уникає публічності.
  • У 2021 році Нана вступила в коледжі до Канади, проте через пандемію COVID-19 та пов'язані з нею обмеження їй довелося завершити навчання екстерном.
  • Після цього дівчина вступила до університету в Нідерландах. Зараз вона навчається на політолога в Амстердамі.