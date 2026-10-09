Тоді б я собі не могла такого дозволити, – Маша Єфросиніна розказала, що в 2000-х приховували за лаштунками "Фабрики зірок"

Через 17 років Маша Єфросиніна повернулась на "Фабрику зірок" і відверто розповіла про відмінності класичного та оновленого шоу.

Маша Єфросиніна через 17 років знову вийшла на сцену "Фабрики зірок" – проєкту, який свого часу став телевізійним феноменом і подарував українському шоубізнесу чимало відомих імен. Утім, цього разу ведуча могла дозволити собі те, що колись було неможливим: відійти від сценарію, відкрито проявляти емоції та підтримувати учасників. 24 Каналу Єфросиніна розповіла про несподіване запрошення, негласні правила, що діяли за лаштунками "Фабрики зірок" у 2000-х, шалену популярність Братів Борисенків і те, як за ці роки змінився Коля Сєрга.

"Мене здивувало, що мене запросили", – Єфросиніна про повернення на "Фабрику"

За словами Марії, пропозиція стати співведучою четвертого прайму стала для неї несподіванкою. Вона зізнається, що спочатку навіть не розуміла, чому саме її запросили до нового сезону.

Я спочатку здивувалася, що мене запросили. Геть не очікувала. В нас на "Фабриці" не було такого, щоб була третя ведуча чи ведучий. Це взагалі поза правилами класичної "Фабрики зірок",

– зізналась ведуча.

Але коли Єфросиніна дізналася, що цей ефір буде присвячений 2000-м і стане своєрідною зустріччю двох поколінь, то погодилася.

Якщо це такий міст між "Фабрикою зірок" 17 років тому і сьогоднішньою, мені здалося, що це цікаво. Мене це зворушило. В цей вечір я кайфувала! Давала волю своїм почуттям.



Маша Єфросиніна / Фото "Фабрики зірок"

"Тоді я б не могла собі такого дозволити", – ведуча про залаштунки "Фабрики"

За словами Єфросиніної, 17 років тому роль ведучої передбачала чітке дотримання сценарію та дистанцію з учасниками. Навіть у найемоційніші моменти вона не могла дозволити собі відкрито підтримати фабрикантів.

Тоді, багато років тому, я була ведучою "Фабрики зірок", і не мала права на повну проявляти емоції. Я мала бути ведучою, я мала говорити за сценарієм, тримати дистанцію із учасниками. А зараз я дозволила собі просто відчувати і проявляти свої почуття. Наприклад, коли фабрикант, який не отримав жодної зірки, був у номінації, я підійшла й обійняла його. Тоді я б не могла собі такого дозволити. Я б стояла десь поруч і говорила за сценарієм,

– відверто сказала Маша.

"Ви не уявляєте, вони були іконами", – про Братів Борисенків

Одним із емоційних моментів для Маші стала зустріч із Братами Борисенками, які теж вийшли на сцену. 17 років тому вони були справжніми кумирами "Фабрики зірок", а їхня фан-база здавалася учасникам проєкту "космічною". Вона згадує, якою шаленою була їхня популярність під час "Фабрики".

Ви не уявляєте, вони були іконами, ідолами молоді. Всі фабриканти, всі члени журі, судді, ведучі розуміли, що це треба прийняти, особливо фабрикантам. Що є всі, далі дистанція, а вище – Саша і Вова Борисенки,

– розказала ведуча.

За словами Єфросиніної, популярність братів була настільки великою, що команді доводилося буквально змінювати маршрути їхнього пересування павільйоном через величезну кількість шанувальників.



Даша Кубік, Маша Єфросиніна, Володимир Дантес / Фото "Фабрики зірок"

"Він був шалопаєць із гітарою", – що Маша згадує про Колю Сєргу

Ще одна зустріч, яка повернула Єфросиніну в минуле, – зустріч із Колею Сєргою. Сьогодні, за її словами, він зовсім інший, ніж у часи своєї "Фабрики".

А Коля, він був шалопаєць з гітарою, завжди міг гостро відповісти. Зараз я бачу, що він весь у тій справі, якій себе присвятив із початком повномасштабного вторгнення! Це викликає величезну повагу! Сьогодні це зовсім інший Коля. Структурований, начитаний, глибокий, сильний, з болем всередині, який він не ховає на сцені,

– ділиться враженням зірка.

Оновлена "Фабрика зірок" як простір для нового покоління українських артистів

Вона окремо звернула увагу на те, що нова "Фабрика зірок" не намагається відірватися від реальності заради видовищності.

Феєрверків немає. Ніякої пошлості або надмірних жартів через край теж немає. Але є пульс і він має продовжуватись,

– каже Маша Єфросиніна.

Для неї цей "пульс" – це про можливість продовжувати жити, творити й розвивати українську культуру навіть у найскладніші часи. Саме цю можливість створила для нового покоління українських артистів "Фабрика зірок".



Маша Єфросиніна / Фото "Фабрики зірок"

Про найбільш ностальгійні моменти "Фабрики" та відмінності класичного й оновленого шоу, з позиції учасника, раніше нам ексклюзивно розповідав Володимир Дантес.