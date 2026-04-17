Я ніколи не брехала, – Маша Єфросиніна чесно відповіла на закиди в лицемірстві

Українська ведуча Маша Єфросиніна близько 20 років працює на телебаченні. Завдяки цьому навколо її особистості сформувався певний образ. На думку деяких людей, він не зовсім збігається з реальністю.

Маша Єфросиніна зізналась, що їй часто приписують риси, що насправді їй не притаманні. Про це вона розповіла на ютуб-каналі "У чому виклик?".

До слова Де зараз чоловік Єфросиніної – Тимур Хромаєв, який зустрівся з президентом України

Ведуча поділилась, що ніколи свідомо не створювала собі штучного іміджу. Вона залишалась собою на кожному проєкті.

Коли я стикаюся з тим, що мене трактують по-іншому, ніж я є, я страждаю. Я не можу сказати, що я десь брехала. Це мій шлях, який сформувався в образ. Я не брехала в жодному своєму проєкті,

– розповіла Єфросиніна.

Телеведуча пояснила, що на її образ могли вплинути тодішні телевізійні стандарти та формати. Вона додала, що поєднання вимог індустрії тих часів та її особисті риси й сформували те, як зараз сприймають Машу Єфросиніну.

"Я завжди була собою. Я завжди була смішна. Я завжди була балакуча, дуже радісна така, що багато кого дратувало. Але я точно не приміряла ніякий образ, але образ формують ще й проєкти, в яких ти береш участь, і нюанс телебачення – це певна модель поведінки. У 2000-х все ж таки було бажано говорити правильно", – зауважила Єфросиніна.

Що раніше закидали Маші Єфросиніній?

Кілька тижнів тому в інтерв'ю Дмитру Гордону про характер Маші Єфросиніної несподівано висловився Вадим Буряковський.

Чоловік Олі Полякової сказав, що на сцені чи екрані ведуча не така відкрита, як у житті. Також Буряковський вважає, що Маша намагається бути у всьому досконалою.

У тій самій розмові чоловік Полякової назвав "мажором" Тимура Хромаєва. Згодом Оля Полякова публічно перепросила за слова Вадима про її друзів.