Це дуже важко, – Маша Єфросиніна відверто висловилась про стосунки з чоловіком-військовим
- Чоловік Маші Єфросиніної, Тимур Хромаєв, служить в ЗСУ, що суттєво вплинуло на їхнє подружнє життя та стосунки з сином.
- Тимур обіймає посаду заступника командира роти з озброєння у київському підрозділі, а раніше очолював роту у складі 112-ї окремої бригади тероборони Києва.
З початку повномасштабного вторгнення чоловік Маші Єфросиніної долучився до ЗСУ, відтак вони нечасто бачаться особисто. Телеведуча поділилася, що це доволі сильно відобразилося на їхньому подружньому житті.
Крім того, це сильно впливає і на стосунки Тимура з сином Сашком.
Так, з'ясувалося, що Марія іноді їздить до чоловіка, але з огляду на питання безпеки не може записувати про це жодних відео. Крім того, для цих зустрічей їм треба багато дозволів. Також час від часу Хромаєв приїжджає у відпустки додому. У пари нещодавно з'явилася нова традиція.
За останні пів року, коли приїздить на два-три дні, то став готувати мені сніданки. Такого не було. А зараз я встаю й у мене дуже красивий сніданок: він все викладає,
– розповіла телеведуча.
Вона додала, що чоловік не так активно бере участь у вихованні їхнього сина Олександра, як би їй цього хотілося. Сашко цьогоріч пішов у п'ятий клас.
Син Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва навчається в приватній "Новопечерській школі" в столиці.
Ми переважно із Сашком проводимо час удвох. Звісно, Тимура не вистачає. Він постійно на зв'язку, намагається його дисциплінувати, але це дуже важко. Тому є певний момент у наших взаєминах із Сашком, що п'ятий клас даватиметься йому непросто через брак самостійності, який, можливо, я не виховала через постійне піклування,
– поділилася телеведуча.
Що відомо про службу чоловіка Маші Єфросиніної в ЗСУ?
- Тимур Хромаєв мобілізувався у перші тижні великої війни. Тоді дружина не надто позитивно сприйняла його рішення, проте зараз пишається коханим.
- Чоловік Єфросиніної, за її словами, спершу очолював роту у складі 112-ї окремої бригади тероборони Києва, займаючись напрямком радіоелектронної боротьби. Згодом Тимур обійняв посаду заступника командира роти з озброєння та закріплений за київським підрозділом.