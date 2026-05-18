80 мільйонів доларів збитків: росіяни зруйнували бізнес-центр Камалії та її ексчоловіка

У ніч проти 14 травня Київ опинився під черговою масованою російською атакою. Під удар потрапив великий бізнес-центр, який належить співачці Камалії та її колишньому чоловіку, бізнесмену Мохаммаду Захуру.

Після обстрілу артистка вийшла на зв’язок у соцмережах та показала наслідки атаки. Вона опублікувала відео на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами Камалії, росіяни тричі вдарили по бізнес-центру в проміжку між 4 та 7 ранку. Будівля дуже сильно пошкоджена, тому зараз працювати там неможливо. Попереду – кілька місяців ремонту та відновлення. Співачка каже, що найбільше тішить те, що під час атаки ніхто не постраждав. У цей час в офісах ще не було ані працівників, ані орендарів.

На відео, яке опублікувала Камалія, видно великі руйнування: вибиті вікна, пошкоджені стіни, знищені кабінети та величезну вирву біля будівлі після прильоту. Також через удар згоріли автомобілі, припарковані поруч. Зараз на місці продовжують розбирати завали.

За словами артистки, збитки дуже великі – йдеться приблизно про 80 мільйонів доларів.

Це ще один шрам цієї війни. Але ми живі. Ми в Україні. Ми з Україною. І ми будемо допомагати далі. Бо любов до своєї країни не можна зруйнувати уламками скла й бетону. Бо Україна – сильніша за будь-яку ненависть,

– написала Камалія.

Що відомо про обстріл Києва в ніч на 14 травня?

За словами Володимира Зеленського, під час атаки російські військові випустила понад 670 ударних дронів та 56 ракет різних типів, зокрема балістичних і крилатих. У столиці пошкодження зафіксували на 20 локаціях. Постраждали житлові будинки, гаражі та інші споруди, у кількох районах виникли пожежі.

Одним із найтрагічніших наслідків атаки став удар по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва, де обвалився під'їзд. За даними Київської міської прокуратури, внаслідок російського обстрілу загинули щонайменше 24 людини, серед них – троє неповнолітніх дівчат віком 12, 15 та 17 років. Також десятки людей отримали поранення.