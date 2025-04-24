Немає слів, одні емоції, – росіяни знищили квартира, де Tember Blanche створювали свої хіти

У ніч проти 24 квітня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Особливо постраждав Київ, де зафіксовано влучання в житловий будинок у Святошинському районі.

Серед пошкоджених об'єктів опинилася квартира, де українська співачка Олександра Ганапольська та гітарист і саундпродюсер Владислав Лагода свого часу створили трек "Вечорниці" та перший альбом дуету Tember Blanche "Тут немає нікого, окрім нас". Повідомляє Show 24 з посиланням на тікток акаунт виконавиці.

Не пропустіть Учасниця "Супер топмодель по-українськи" Олександра Литвин вийшла заміж у США

Так, Олександра опублікувала кадри зруйнованого помешкання, висловивши гнів щодо росіян.

Немає слів, одні емоції. Ах, та, йбн рсн,

– зазначила вона під відео у тікток.

Вокалістка Tember Blanche показала квартиру, в якій вони писали пісні з коханим у 2021 році / Скриншоти з тіктоку

Однак наразі невідомо, чи проживали учасники Tember Blanche в цій квартирі на момент атаки, оскільки згаданий альбом був випущений ще у 2021 році.

Нагадаємо, торік навесні учасники гурту Tember Blanche одружилися, а восени стало відомо, що дуету більше не буде.

Що відомо про масовану ракетну атаку Росії на Україну 24 квітня

Країна-терористка атакувала нашу країну 215 повітряними цілями, включаючи дрони "Шахед" та ракети різних типів.

Найбільше постраждав Київ – зруйновано житловий будинок у Святошинському районі, пошкодження зафіксовані у шести районах столиці. Загинуло 8 осіб, близько 90 поранені.

Під ударом також опинилися Київська, Харківська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька та Хмельницька області.

Напередодні ми писали про реакцію українських зірок на масовану атаку по Україні.