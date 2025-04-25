Среди поврежденных объектов оказалась квартира, где украинская певица Александра Ганапольская и гитарист и саундпродюсер Владислав Лагода в свое время создали трек "Вечерницы" и первый альбом дуэта Tember Blanche "Здесь нет никого, кроме нас". Сообщает Show 24 со ссылкой на тикток аккаунт исполнительницы.

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Так, Александра опубликовала кадры разрушенного дома, выразив гнев в отношении россиян.

Нет слов, одни эмоции. Ах, и, йбн рсн,

– отметила она под видео в тикток.

Вокалистка Tember Blanche показала квартиру, в которой они писали песни с любимым в 2021 году / Скриншоты с тиктока

Однако пока неизвестно, проживали ли участники Tember Blanche в этой квартире на момент атаки, поскольку упомянутый альбом был выпущен еще в 2021 году.

Напомним, весной прошлого года участники группы Tember Blanche поженились, а осенью стало известно, что дуэта больше не будет.

Что известно о массированной ракетной атаке России на Украину 24 апреля

Страна-террористка атаковала нашу страну 215 воздушными целями, включая дроны "Шахед" и ракеты различных типов.

Больше всего пострадал Киев – разрушен жилой дом в Святошинском районе, повреждения зафиксированы в шести районах столицы. Погибло 8 человек, около 90 ранены.

Под ударом также оказались Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Хмельницкая области.

Накануне мы писали о реакции украинских звезд на массированную атаку по Украине.