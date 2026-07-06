Внаслідок російської атаки на столицю пошкоджено житло Олени Кравець

У ніч з 5 на 6 липня терористична держава Росія вчергове скоїла злочин проти цивільного населення України. Київ став головною точкою удару. Є загиблі та поранені.

Під ударом опинилось помешкання Олени Кравець – колишньої акторки Студії "Квартал 95", повідомила її донька Марія в інстаграмі. Ба більше, під час атаки також було пошкоджено будинки Віктора Павліка та Соні Морозюк.

Що сталось із житлом Олени Кравець?

Донька гумористки опублікувала в соцмережах інформацію, що внаслідок вибухової хвилі постраждав будинок її батьків. Там вибило вікна. Також під ворожий удар потрапила і близька подруга дівчини. Відбулось влучання поряд із її будинком.

У батьків вибило вікна, приліт у будинок поруч з подругою, наш район повністю в диму, вибухи просто над головою, від яких весь будинок здригається,

– написала Марія Кравець.

Марія Кравець розповіла про наслідки обстрілу Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вона також додала, що повітряна тривога тривала близько п'яти годин. Дівчина поділилась і хорошими новинами – рідні та близькі живі, а це найголовніше. Марія не стримала слів щодо країни-сусідки, яка тероризує український народ уже понад 10 років.

Станом на 12 годину 55 хвилин кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 12 осіб. Понад 50 людей зазнали поранення. Найбільше від обстрілу постраждали Подільський та Дарницький райони Києва.