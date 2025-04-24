Сил нам, – Олена Зеленська емоційно відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні

Олена Зеленська опублікувала емоційне звернення у відповідь на масштабну ракетну атаку Росії по українських містах, яка сталася 24 квітня.

Вона висловила біль та гнів від імені всіх українців та прокоментувала заклики до мирних переговорів з країною-терористкою. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал першої леді України.

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У своєму дописі Зеленська ототожнила всіх українців із постраждалими від обстрілів: "Ми всі ця людина під завалами власного дому. Ми всі в марганецькому автобусі. Ми в тролейбусі Сум. Ми на дитячому майданчику Кривого Рогу", – написала вона, перелічуючи місця, які за останній час сильно постраждали від російських ракетних ударів.

Перша леді особливо гостро висловилася щодо закликів до мирних переговорів.

Нам кажуть: "Поговоримо про мир?". Чудова ідея, але чому ви звертаєтеся до людей під завалами, на медичних ношах, до закривавлених, посічених вибухівкою, а не до тих, хто нас убиває, тих, хто це почав?,

– зазначила дружина президента України.

Зеленська наголосила, що вбивства припиняться лише тоді, коли їх припинить сам убивця, і закликала світ до усвідомлення того, через що проходить Україна щодня й щоночі під російським терором.

Сил нам. Усвідомлення – світові. Справедливості – всім,

– завершила своє звернення перша леді України.

Що відомо про масовану російську атаку по Україні 24 квітня

За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні, використовуючи ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні БпЛА типу "Шахед" та дрони-імітатори. Ворог запустив 215 повітряних цілей по Україні.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

По всій країні руйнування призвели до масштабних рятувальних операцій, які тривають і досі – рятувальники розбирають завали пошкоджених будинків.

Ракетний удар забрав життя щонайменше 8 людей у Києві та травмував понад 80 осіб по всій країні.

Зауважимо, напередодні ми писали про те, як українські зірки висловилися про масовану атаку по Україні.