Сил нам, – Олена Зеленська емоційно відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні
- Олена Зеленська емоційно відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні.
- Перша леді наголосила на необхідності усвідомлення світовою спільнотою того, що Україна переживає під російським терором.
Олена Зеленська опублікувала емоційне звернення у відповідь на масштабну ракетну атаку Росії по українських містах, яка сталася 24 квітня.
Вона висловила біль та гнів від імені всіх українців та прокоментувала заклики до мирних переговорів з країною-терористкою. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал першої леді України.
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У своєму дописі Зеленська ототожнила всіх українців із постраждалими від обстрілів: "Ми всі ця людина під завалами власного дому. Ми всі в марганецькому автобусі. Ми в тролейбусі Сум. Ми на дитячому майданчику Кривого Рогу", – написала вона, перелічуючи місця, які за останній час сильно постраждали від російських ракетних ударів.
Перша леді особливо гостро висловилася щодо закликів до мирних переговорів.
Нам кажуть: "Поговоримо про мир?". Чудова ідея, але чому ви звертаєтеся до людей під завалами, на медичних ношах, до закривавлених, посічених вибухівкою, а не до тих, хто нас убиває, тих, хто це почав?,
– зазначила дружина президента України.
Зеленська наголосила, що вбивства припиняться лише тоді, коли їх припинить сам убивця, і закликала світ до усвідомлення того, через що проходить Україна щодня й щоночі під російським терором.
Сил нам. Усвідомлення – світові. Справедливості – всім,
– завершила своє звернення перша леді України.
Що відомо про масовану російську атаку по Україні 24 квітня
- За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні, використовуючи ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні БпЛА типу "Шахед" та дрони-імітатори. Ворог запустив 215 повітряних цілей по Україні.
- Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
- По всій країні руйнування призвели до масштабних рятувальних операцій, які тривають і досі – рятувальники розбирають завали пошкоджених будинків.
- Ракетний удар забрав життя щонайменше 8 людей у Києві та травмував понад 80 осіб по всій країні.
Зауважимо, напередодні ми писали про те, як українські зірки висловилися про масовану атаку по Україні.