Той самий "Пекельний шеф": на шоу "МастеШеф․ Професіонали" з'явився новий суддя

Телеканал СТБ розпочав зйомки нового сезону кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф. Професіонали". До складу суддів приєднався новий шеф-кухар і вперше на проєкті з'явилася ведуча.

Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці "МастерШеф".

Не пропустіть "Фабрика зірок" повертається: ведучим стане переможець легендарного талант-шоу

Суддями нового сезону "МастерШеф. Професіонали" стали незмінні Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський, також до них долучився шеф-кухар Алекс Якутов.

Буде гаряче як ніколи,

– сказав він.

А от Ольга Мартиновська цього разу стала ведучою.

Ектор Хіменес-Браво повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, що зйомки реаліті-шоу вже у розпалі, а також зазначив, що новий суддя "добре знає свою справу та судитиме суворо, але справедливо".

Судді та ведуча "МастерШеф. Професіонали" / Фото з інстаграму проєкту

Для довідки! "МастерШеф" – популярне реаліті-шоу, прем'єра якого відбулась у 2011 році на телеканалі СТБ. Учасники проєкту показують свої кулінарні здібності та змагаються за перемогу. Команда створила кілька форматів: "МастерШеф. Діти", "МастерШеф. Підлітки", "МастерШеф. Професіонали" і "МастерШеф. CELEBRITY".

Хто такий Алекс Якутов?

Алекс Якутов родом з Маріуполя. Після закінчення школи він вступив до Якутського командного річкового училища.

Коли проходив практику, мені було цікавіше знаходитися на камбузі, ніж у рубці або машинному відділенні. Тому вирішив здійснити свою дитячу мрію – стати кухарем,

– ділився Якутов.

Алекс працював фаршоскладачем. Коли заробив достатньо грошей і продав машину, поїхав до Турина навчатися в школі Italian food style education.

Якутов був експертом реаліті-шоу "На ножах" і ведучим "Пекельної кухні".