Піде на користь ЗСУ: який вигляд має конфіскований будинок зрадниці Повалій

Співачку Таїсію Повалій, яка зрадила Україну, судитимуть за колабораційну діяльність та антиукраїнські заяви. Раніше у неї конфіскували майно – об'єкти нерухомості, права на місті та автомобіль.

Уперше після рішення про конфіскацію журналістів впустили в будинок Таїсії Повалій. Журналісти ТСН показали, який вигляд він має.

Таїсія Повалій володіла біло-блакитним маєтком під Києвом, що розташований у Петропавлівській Борщагівці. Усередині – рояль, музичні нагороди, безліч дисків та численні зображення співачки і її чоловіка.

У будинку неприбрано, тож складається враження, що з нього виїжджали раптово. Привертають увагу ліки, свідоцтво про шлюб. Також на території маєтку є басейн, сауна, альтанка та більярдна.

Мені здається, що дому у вас більше немає. Держава Україна може надати щось типу місця обмеження волі – посидіти подумати – СІЗО. А цей будинок конфіскований, і з його реалізації кошти підуть на підтримку Сил оборони України,

– повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха.

Найближчим часом маєток зрадниці виставлять на відкритий аукціон за його ринковою вартістю. Таїсія Повалій не зможе його придбати, адже отримала російський паспорт.

Як відреагував син Таїсії Повалій?

Денис Повалій, який виїхав за кордон з початку повномасштабного вторгнення, відреагував на останні новини на своїй сторінці в інстаграмі. Він повідомив, що його апеляцію було відхилено.

Наш будинок остаточно забрали на користь держави й вигнали сім'ю, що доглядала за ним разом із тваринами надвір, навіть не дозволивши забрати власні речі,

– заявив син Таїсії Повалій.

В одному з коментарів Денис Повалій зазначив, що це був не просто дім його матері, а їхній "спільний будинок".

Нагадаємо, ще в жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію майна Таїсії Повалій. Денис Повалій тоді обурився, бо зазначив, що не всі мешканці цього будинку поділяють позицію зрадниці. Чоловік назвав конфіскацію "совковим методом".