Меган Маркл показала двох дітей від принца Гаррі на новому чарівному фото

Дружина принца Гаррі поділилась милим сімейним фото. Вона вперше за тривалий час показала обох дітей на знімку.

Останніми роками Меган Маркл не показувала своїх дітей. Та тепер опублікувала зворушливе фото, на якому показала сина та доньку. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Меган Маркл поділилася світлиною, зробленою у саду. Вона була одягнена у білу сорочку та блакитні джинси. Герцогиня однією рукою тримала доньку Лілібет, яка схопилась за кошичок з фруктами. Іншою рукою Меган обіймала сина Арчі, який ніжно пригорнувся до мами.

Меган та Лілібет обоє одягнули солом'яні капелюхи. Оскільки принц Гаррі з дружиною хочуть зберегти приватність своїх дітей, їх сфотографували зі спини. Однак помітно, що в Лілібет – руде волосся.

Кожен день – це історія любові,

– лаконічно поділилась Меган Марк.



Меган Маркл з дітьми / Фото з інстаграму Меган Маркл

Зауважимо, раніше Меган Маркл показала, який мала вигляд у юному віці. Знімок опублікувала Католицька школа, де навчалась герцогиня.

Меган Маркл запускає новий проєкт

Дружина принца Гаррі після виходу серіалу "З любов'ю, Меган", очікує на запуск свого лайфстайл-бренду As Ever. Там вона продаватиме різноманітне варення й джеми, чай, суміші для млинців та печива тощо.

Кулінарне шоу, що вийшло на Netflix 4 березня, отримав у свій бік безліч жахливих відгуків від критиків та глядачів. Меган звинувачували у нещирості й пафосі.