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Show24 Королівські сім'ї У сьому річницю шлюбу з принцом Гаррі: Меган Маркл показала рідкісні сімейні фото
19 травня, 19:23
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У сьому річницю шлюбу з принцом Гаррі: Меган Маркл показала рідкісні сімейні фото

Марія Примич
Основні тези
  • Меган Маркл і принц Гаррі святкують сьому річницю шлюбу.
  • З нагоди свята Меган Маркл поділилась рідкісними сімейними фотографіями.

19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулося весілля Меган Маркл та принца Гаррі. Тож сьогодні королівське подружжя святкує сьому річницю шлюбу.

З цієї нагоди Меган Маркл показала рідкісні фото з чоловіком та дітьми. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку

До слова 7 років у шлюбі: яким було весілля Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл опублікувала допис, де можна побачити її фотографії з принцом Гаррі, зокрема й кадр з дня їхнього весілля. Також є світлини, де зображені їхні діти – син Арчі та донька Лілібет. 

Сімейні фотографії прикріплені до дошки, де також є листочки з різними написами. 

Сім років шлюбу. Життя, сповнене історій. Дякуємо всім вам (чи поруч з нами, чи здалеку), хто любив і підтримував нас протягом усієї нашої історії кохання – ми цінуємо вас. З річницею!, 
– написала Меган Маркл. 

Меган Маркл показала сімейні фотографії / Фото з її інстаграму 

Стосунки Меган Маркл та принца Гаррі

  • Меган Маркл та принца Гаррі познайомила їхня спільна подруга, яка у 2016 році організувала їм побачення наосліп. Після спілкування вони зрозуміли, що хочуть продовжувати комунікацію. 

  • Пара офіційно оголосила про заручини 27 листопада 2017 року, весілля ж відбулося 19 травня 2018 року. 

  • У травні 2019 року герцогиня Сассекська народила сина Арчі, а в червні 2021 року на світ з'явилася донька Лілібет. 

До речі, раніше Меган Маркл показала рідкісне фото принца Гаррі з дітьми