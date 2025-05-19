У сьому річницю шлюбу з принцом Гаррі: Меган Маркл показала рідкісні сімейні фото

19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулося весілля Меган Маркл та принца Гаррі. Тож сьогодні королівське подружжя святкує сьому річницю шлюбу.

З цієї нагоди Меган Маркл показала рідкісні фото з чоловіком та дітьми. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

До слова 7 років у шлюбі: яким було весілля Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл опублікувала допис, де можна побачити її фотографії з принцом Гаррі, зокрема й кадр з дня їхнього весілля. Також є світлини, де зображені їхні діти – син Арчі та донька Лілібет.

Сімейні фотографії прикріплені до дошки, де також є листочки з різними написами.

Сім років шлюбу. Життя, сповнене історій. Дякуємо всім вам (чи поруч з нами, чи здалеку), хто любив і підтримував нас протягом усієї нашої історії кохання – ми цінуємо вас. З річницею!,

– написала Меган Маркл.

Меган Маркл показала сімейні фотографії / Фото з її інстаграму

Стосунки Меган Маркл та принца Гаррі

Меган Маркл та принца Гаррі познайомила їхня спільна подруга, яка у 2016 році організувала їм побачення наосліп. Після спілкування вони зрозуміли, що хочуть продовжувати комунікацію.

Пара офіційно оголосила про заручини 27 листопада 2017 року, весілля ж відбулося 19 травня 2018 року.

У травні 2019 року герцогиня Сассекська народила сина Арчі, а в червні 2021 року на світ з'явилася донька Лілібет.

До речі, раніше Меган Маркл показала рідкісне фото принца Гаррі з дітьми.