У сьому річницю шлюбу з принцом Гаррі: Меган Маркл показала рідкісні сімейні фото
- Меган Маркл і принц Гаррі святкують сьому річницю шлюбу.
- З нагоди свята Меган Маркл поділилась рідкісними сімейними фотографіями.
19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулося весілля Меган Маркл та принца Гаррі. Тож сьогодні королівське подружжя святкує сьому річницю шлюбу.
З цієї нагоди Меган Маркл показала рідкісні фото з чоловіком та дітьми. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
До слова 7 років у шлюбі: яким було весілля Меган Маркл і принца Гаррі
Меган Маркл опублікувала допис, де можна побачити її фотографії з принцом Гаррі, зокрема й кадр з дня їхнього весілля. Також є світлини, де зображені їхні діти – син Арчі та донька Лілібет.
Сімейні фотографії прикріплені до дошки, де також є листочки з різними написами.
Сім років шлюбу. Життя, сповнене історій. Дякуємо всім вам (чи поруч з нами, чи здалеку), хто любив і підтримував нас протягом усієї нашої історії кохання – ми цінуємо вас. З річницею!,
– написала Меган Маркл.
Стосунки Меган Маркл та принца Гаррі
Меган Маркл та принца Гаррі познайомила їхня спільна подруга, яка у 2016 році організувала їм побачення наосліп. Після спілкування вони зрозуміли, що хочуть продовжувати комунікацію.
Пара офіційно оголосила про заручини 27 листопада 2017 року, весілля ж відбулося 19 травня 2018 року.
У травні 2019 року герцогиня Сассекська народила сина Арчі, а в червні 2021 року на світ з'явилася донька Лілібет.
До речі, раніше Меган Маркл показала рідкісне фото принца Гаррі з дітьми.