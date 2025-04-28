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Show24 Королівські сім'ї Успадкували від батька руде волосся: Меган Маркл показала нові фото сина та доньки
28 квітня, 13:05
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Успадкували від батька руде волосся: Меган Маркл показала нові фото сина та доньки

Марія Примич
Основні тези
  • Меган Маркл поділилася новими фотографіями дітей, на яких видно, що вони успадкували руде волосся від принца Гаррі.
  • На фото зображено 3-річну принцесу Лілібет і 5-річного принца Арчі, які позують з трояндами.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилась новими фотографіями принца Арчі та принцеси Лілібет. На світлинах помітно, що діти успадкували руде волосся від свого батька, принца Гаррі.

Меган Маркл провела неділю з донькою та сином. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм

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На першому фото герцогиня Сассекська позує з 3-річною принцесою Лілібет біля рожевих троянд. На світлині не видно обличчя дівчинки, однак помітно, як довге руде волосся спадає на її спину.

Меган Маркл та принцеса Лілібет / Фото з інстаграму герцогині Сассекської

На другому фото 5-річний принц Арчі дивиться на троянди. У нього також руде волосся, яке коротко пострижене. Хлопчик одягнений в синій легкий светр та чорні штани. На останньому фото син Меган Маркл та принца Гаррі тримає перед камерою троянду, закриваючи обличчя. 

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Принц Арчі / Фото з інстаграму Меган Маркл

Принц Арчі тримає в руках троянду / Фото з інстаграму Меган Маркл

Меган Маркл почала частіше показувати дітей

  • Наприкінці березня Меган Маркл показала спільне фото з дітьми, зроблене в саду. Однак їх сфотографували зі спини, тож облич принца Арчі та принцеси Лілібет не видно.
  • Згодом королівський експерт припустив, чому герцогиня Сассекська почала частіше показувати сина та доньку. За його словами, вона зрозуміла, що так люди проявлятимуть більший інтерес до її діяльності. 