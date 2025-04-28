Успадкували від батька руде волосся: Меган Маркл показала нові фото сина та доньки

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилась новими фотографіями принца Арчі та принцеси Лілібет. На світлинах помітно, що діти успадкували руде волосся від свого батька, принца Гаррі.

Меган Маркл провела неділю з донькою та сином. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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На першому фото герцогиня Сассекська позує з 3-річною принцесою Лілібет біля рожевих троянд. На світлині не видно обличчя дівчинки, однак помітно, як довге руде волосся спадає на її спину.

Меган Маркл та принцеса Лілібет / Фото з інстаграму герцогині Сассекської

На другому фото 5-річний принц Арчі дивиться на троянди. У нього також руде волосся, яке коротко пострижене. Хлопчик одягнений в синій легкий светр та чорні штани. На останньому фото син Меган Маркл та принца Гаррі тримає перед камерою троянду, закриваючи обличчя.

Недільна любов… з моїми маленькими коханими,

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Принц Арчі / Фото з інстаграму Меган Маркл

Принц Арчі тримає в руках троянду / Фото з інстаграму Меган Маркл

Меган Маркл почала частіше показувати дітей