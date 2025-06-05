Меган Маркл показала кумедне відео з принцом Гаррі, зняте під час другої вагітності
- Меган Маркл поділилася відео, на якому вона та принц Гаррі танцюють у пологовому відділенні лікарні під популярну пісню.
- Відео опубліковане 4 червня на честь дня народження їхньої доньки Лілібет.
Меган Маркл поділилась кумедним відео з принцом Гаррі. Подружжя зняло його в пологовому відділені лікарні, коли герцогиня Сассекська була вагітна донькою Лілібет.
Меган Маркл опублікувала відповідний ролик 4 червня, в день народження доньки. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Дивіться також "Татова маленька дівчинка": Меган Маркл замилувала новими фото принца Гаррі з донькою
На відео Меган Маркл та принц Гаррі танцюють в пологовому відділені лікарні під пісню Starrkeisha The Baby Momma Dance, яка певний час була популярна в тіктоці. Герцогиня Сассекська одягнена в чорну сукню, а волосся зібрала у хвіст. Герцог Сассекський показався в джинсах та светрі.
Чотири роки тому сталося саме це. Обидві наші дитини народилися на тиждень пізніше запланованої дати… Тому коли гостра їжа, вся ходьба та акупунктура не допомогли, залишалося лише одне!,
– написала Меган Маркл.
Раніше Меган Маркл поділилась спільними фото з донькою та привітала її з днем народження.
Стосунки Меган Маркл та принца Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі познайомилися у 2016 році. В листопаді Кенсінгтонський палац підтвердив, що вони перебувають у стосунках. 27 листопада 2017 році закохані оголосили про заручини.
Весілля Меган та Гаррі відбулося 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку.
6 травня 2019 року герцогиня Сассекська народила сина Арчі, а 4 червня 2021 року – доньку Лілібет.