Полювали на яйця і розважалися: Меган Маркл показала, як її діти провели Великдень

Меган Маркл поділилась зворушливими сімейними кадрами. Дружина принца Гаррі показала, як її діти відсвяткували Великдень.

У неділю, 5 квітня, принц Гаррі та Меган Маркл разом зі своїми дітьми відзначали Великдень. Яскравими кадрами 44-річна Меган Маркл поділилась у своєму інстаграмі.

До слова У весільній сукні українського бренду: вдова Г'ю Гефнера вдруге вийшла заміж

В одному з роликів Меган показала, як син Арчі й донька Лілібет бігають по траві з великодніми кошиками в руках. Так вони полювали на великодні яйця – це символічна традиційна гра, що популярна в Штатах. У відео видно, що Лілібет з цієї нагоди одягнула милий святковий обруч з вушками кролика.

На інших кадрах брат і сестра тримають кошики зі смаколиками та прогулюються садом. А ще в одному відео Меган Маркл підловила момент, як Арчі й Лілібет розфарбовують яйця.

Щасливого Великодня,

– лаконічно підписала кадри Меган.

Меган Маркл з дітьми на Великдень: відео

Зазначимо, британська королівська родина також відсвяткувала Великдень 5 квітня. Вони зібралися на святковій службі у Віндзорі, пише BBC.

Що відомо про дітей принца Гаррі й Меган?

Принц Гаррі та Меган Маркл у 2020 році відмовилися від королівських обов'язків та переїхали до США. Вони оселилися в Каліфорнії, рідному штаті Меган. З того часу подружжя виховує дітей поза увагою громадськості.

Принц Арчі народився 6 травня 2019 року в Лондоні. Після того як Чарльз III став королем, хлопчик отримав титул принца. Він входить у першу десятку в черзі на британський престол.

Принцеса Лілібет – молодша донька подружжя, що народилась 4 червня 2021 року вже в Каліфорнії. Її назвали на честь покійної королеви – Лілібет було дитячим прізвиськом Єлизавети II.