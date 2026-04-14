Меган Маркл і принц Гаррі розпочали тур Австралією у стильних образах
- Меган Маркл і принц Гаррі розпочали візит до Австралії, відвідавши Королівську дитячу лікарню в Мельбурні.
- У перший день туру вони також відвідали Австралійський національний музей мистецтва ветеранів, де взяли участь у майстер-класі з гончарної справи.
Меган Маркл і принц Гаррі розпочали візит до Австралії. Спершу вони відвідали Королівську дитячу лікарню в Мельбурні.
Про це повідомляє People. У лікарні Меган і Гаррі зустріли сотні пацієнтів, їхні родини та персонал.
Меган Маркл обрала для візиту елегантну темно-синю сукню від австралійської дизайнерки Карен Джі й туфлі на підборах від Dior. Свій образ вона доповнила прикрасами, а волосся зібрала у хвіст.
Принц Гаррі одягнув темний костюм і білу сорочку та взув туфлі. Герцог і герцогиня Сассекські виглядали розслаблено, як і під час свого останнього візиту до Австралії майже вісім років тому.
Меган і Гаррі спілкувалися з дітьми на кріслах колісних та їхніми батьками, робили селфі з людьми. 12-річна пацієнтка Новалі Морріс подарувала принцу квіти, а він сказав, щоб дівчинка продовжувала бути сміливою.
У перший день свого туру Австралією герцог і герцогиня Сассекські також зустрілися з родинами ветеранів в Австралійському національному музеї мистецтва ветеранів у Мельбурні. Вони взяли участь у майстер-класі з гончарної справи з дітьми ветеранів. Гаррі зробив однокрилого птаха, а Меган – страуса.
Маркл з'явилась на публіці у светрі без рукавів з високим коміром від австралійського бренду P Johnson, спідниці та бомбері від іншого австралійського бренду St. Agni, а також взула туфлі від Aquazzura.
Принц відвідав музей в оливково-зеленій сорочці з довгими рукавами, темних джинсах прямого крою, які підперезав чорним ременем, і замшевих черевиках.
Як пише BBC, це перший візит герцога та герцогині Сассекських до Австралії з 2018 року. Подружжя провело там близько дев'яти днів в рамках туру лише через кілька місяців після весілля.
Що ще Меган і Гаррі робитимуть в Австралії?
Принц Гаррі має виступити з промовою на саміті InterEdge з питань психосоціальної безпеки в Мельбурні. Вартість квитків на захід коливається від 1000 до 2400 австралійських доларів. Частину коштів передадуть благодійній організації Lifeline.
Офіційна програма туру завершиться в п'ятницю ввечері матчем з регбі у Сіднеї. Проте у суботу Меган Маркл проведе "особисту розмову" в оздоровчому центрі у п'ятизірковому готелі на березі моря.