Меланія Подоляк вперше стала мамою: фото з пологового

Громадська діячка та блогерка Меланія Подоляк уперше стала мамою.

Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в інстаграм, де також опублікувала перше фото з пологового будинку.

Вас також може зацікавити Відома українська акторка розсекретила стать майбутньої дитини: фото з гендер-паті

На знімку Меланія тримає бирку з Львівського обласного клінічного перинатального центру. З неї стало відомо, що 29 червня о 14:24 у волонтерки народилася донька. Дівчинка з'явилася на світ із вагою 4050 грамів та зростом 56 сантиметрів.

Новонароджену назвали незвичним ім'ям – Вірляна.

Для довідки! У грудні 2025 року Меланія Подоляк повідомила, що вийшла заміж. Її чоловік Максим служить у лавах Збройних сил України. Саме він є батьком дівчинки.

Нагадаємо, що зірка серіалу "Реванш" Клавдія Дрозд також нещодавно народила первістка.