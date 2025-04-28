Меланія Трамп зашифрувала послання у своєму образі на похороні Папи Франциска

Якщо Дональд Трамп порушив суворий дрес-код, з'явившись в яскраво-синьому костюмі на похороні Папи Римського Франциска, то його дружина ідеально дотрималась протоколу. Її образ не тільки відповідав вимогам, але й був прихованим посланням.

Меланія Трамп відвідала похорон Папи Римського у свій 55-й день народження. Вона була одягнена в чорний ансамбль, виготовлений на замовлення від Dolce & Gabbana. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Перша леді США постала у двобортному смокінгу, який доповнила елегантною мереживною вуаллю та відповідними рукавичками. Вона відмовилась від аксесуарів згідно з протоколом Ватикану. На думку журналістки Джейн Тіппет, Меланія Трамп вклала глибокий сенс у свій образ.

Рішення обрати саме італійський модний дім вказує не тільки на прихильність Меланії до світу моди, але й до визнання того, як одяг перетинається з релігією та католицизмом зокрема. Адже церковні мотиви часто проглядалися у роботах засновників Dolce & Gabbana.

Крім того, це перегукується з особистою історією дружини президента. Бо Меланія Трамп є першою леді США, яка сповідує католицизм, після Жаклін Кеннеді.

Хоча неможливо точно сказати, які саме махінації були застосовані для підготовки до такої знаменної події, Меланія, як і будь-яка жінка в її становищі, завжди була готова виглядати ідеально підготовленою до того, щоб зайняти своє місце в будь-якій церемонії, яка б від неї не вимагалася,

– зауважила Тіппетт.

Меланія Трамп не вперше демонструє ретельно продумані образи, що поєднують моду, її власний стиль й історію та віру.

Який образ був у Дональда Трампа

Президент США натомість проігнорував документ, де був чітко описаний дрес-код. Чоловіки мали одягнути темний костюм, білу сорочку, чорні краватку й черевики. Тоді як Дональд Трамп з'явився в яскраво-синьому костюмі від Brioni з атласною краваткою.