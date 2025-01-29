Схожа на героїню "Карткового будинку": в мережі активно обговорюють портрет Меланії Трамп

Після інавгурації Дональда Трампа його дружина Меланія представила свій офіційний портрет у статусі першої леді США. Його активно обговорюють в мережі.

Річ у тім, що образ дружини президента США порівнюють з героїнею серіалу "Картковий будинок". Повідомляє 24 Канал з посиланням на Proto Thema.

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Так, користувачі соцмереж помітили схожість знімка Меланії Трамп з постером шостого сезону серіалу "Картковий будинок", де зображена Клер Андервуд, роль якої виконує Робін Райт. Її персонаж відомий своєю рішучістю та готовністю використовувати будь-які засоби для досягнення мети.

На обох фотографіях жінки позують в схожих позах, з впевненим поглядом, а фон підкреслює їхній статус та владу.

Хоча Меланія Трамп ніколи не вважалася безжальною чи стратегічною фігурою, цей портрет – випадково чи навмисно – нагадує образ Клер. Можливо, це спроба представити себе більш динамічною, навіть незалежною, дистанційованою від традиційного образу першої леді,

– зазначило видання Proto Thema.

Інтернет-спільнота вважає, що схожість не випадкова, і новий портрет Меланії Трамп навмисно створює образ сильної жінки у світі політики, подібно до героїні популярного серіалу.

Що відомо про серіал "Картковий будинок"

Це популярний американський політичний драматичний серіал, створений Бо Віллімоном. Проєкт є американською адаптацією однойменного мінісеріалу BBC, знятого за романом Майкла Доббса.

Прем'єра серіалу відбулася 1 лютого 2013 року на Netflix. За шість сезонів "Картковий будинок" перетворився на справжній телевізійний хіт.

У центрі сюжету – амбітний конгресмен-демократ Френк Андервуд, роль якого виконав Кевін Спейсі. Після того, як йому відмовляють у посаді державного секретаря, Андервуд, лідер парламентської більшості від Південної Кароліни, розпочинає політичну гру, прагнучи помститися своїм опонентам. Разом зі Спейсі у серіалі зіграли Робін Райт, Кейт Мара та Корі Столл, чиї персонажі стали невіддільною частиною захопливої політичної драми.