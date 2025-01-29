Дело в том, что образ жены президента США сравнивают с героиней сериала "Карточный домик". Сообщает 24 Канал со ссылкой на Proto Thema.

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Так, пользователи соцсетей заметили сходство снимка Мелании Трамп с постером шестого сезона сериала "Карточный домик", где изображена Клэр Андервуд, роль которой исполняет Робин Райт. Ее персонаж известен своей решительностью и готовностью использовать любые средства для достижения цели.

На обеих фотографиях женщины позируют в похожих позах, с уверенным взглядом, а фон подчеркивает их статус и власть.

Хотя Мелания Трамп никогда не считалась безжалостной или стратегической фигурой, этот портрет – случайно или намеренно – напоминает образ Клэр. Возможно, это попытка представить себя более динамичной, даже независимой, дистанцированной от традиционного образа первой леди,

– отметило издание Proto Thema.

Интернет-сообщество считает, что сходство не случайно, и новый портрет Мелании Трамп намеренно создает образ сильной женщины в мире политики, подобно героине популярного сериала.

Что известно о сериале "Карточный домик"

Это популярный американский политический драматический сериал, созданный Бо Уиллимоном. Проект является американской адаптацией одноименного мини-сериала BBC, снятого по роману Майкла Доббса.

Премьера сериала состоялась 1 февраля 2013 года на Netflix. За шесть сезонов "Карточный домик" превратился в настоящий телевизионный хит.

В центре сюжета – амбициозный конгрессмен-демократ Фрэнк Андервуд, роль которого исполнил Кевин Спейси. После того, как ему отказывают в должности государственного секретаря, Андервуд, лидер парламентского большинства от Южной Каролины, начинает политическую игру, стремясь отомстить своим оппонентам. Вместе со Спейси в сериале сыграли Робин Райт, Кейт Мара и Кори Столл, чьи персонажи стали неотъемлемой частью увлекательной политической драмы.