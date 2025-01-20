Оголені фото та звинувачення у плагіаті: найгучніші скандали з Меланією Трамп

Останніми днями чи ненайбільша увага світу прикута до Дональда Трампа та його дружини Меланії. Сьогодні відбудеться інавгурація політика – він стане 47-м президентом США, а жінка знову повернеться до своїх обов'язків першої леді.

Раніше Меланія Трамп працювала моделлю, але її життя змінилося після переїзду з рідної Словенії до Нью-Йорка. Саме там вона познайомилась з майбутнім чоловіком, який згодом став президентом, а скоро знову очолюватиме країну. В які ж скандали потрапляла майбутня перша леді США, розповість 24 Канал.

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Скандал з оголеними фото Меланії Трамп

Коли Дональд Трамп вперше балотувався у президенти США, модельний досвід роботи його дружини викликав суперечки, адже за свою кар'єру жінка позувала для камер і оголеною. Зокрема, у 2000 році Меланія знялася у відвертій фотосесії для British GQ. На фото, яке ширилося у мережі, вона лежить оголена на хутряній ковдрі.

Газета New York Post якось опублікувала відверті фотографії 25-річної Меланії, де вона, зокрема, лежить на ліжку з іншою жінкою. Деякі світлини були для чоловічого французького журналу, який більше не випускається.

Меланія була однією з найуспішніших моделей, і вона зробила багато фотосесій, зокрема для обкладинок і великих журналів. Це було фото, зроблене для європейського журналу до того, як я познайомився з Меланією. У Європі такі фотографії дуже модні й поширені,

– прокоментував скандал Дональд Трамп.

У вересні минулого року дружина новообраного президента США заявила, що пишається своїм минулим модельним досвідом. Вона засудила ЗМІ за підвищену увагу до її оголених фотосесій.

Звинувачення у плагіаті промови Мішель Обами

Коли Дональд Трамп вперше приєднався до президентської гонки, Меланія зіткнулася зі звинуваченнями у плагіаті. Під час її виступу на Національному з'їзді Республіканської партії звернули увагу на те, що деякі уривки її промови – ідентичні тому, що говорила Мішель Обама на Національному з’їзді Демократичної партії у 2008 році.

Згодом штатна письменниця The Trump Organization Мередіт Маківер взяла відповідальність на себе. Вона заявила, що Меланія Трамп прочитала їй деякі уривки з промови дружини Обами як приклад.

Я записала їх і пізніше включила деякі фрази у чернетку, яка зрештою стала остаточною промовою,

– йшлося у заяві Мередіт Маківер.

Промова Меланії Трамп на Національному з'їзді Республіканської партії: дивіться відео онлайн

Як бачимо, попри успішну кар'єру модель та статус, скандали не оминули Меланію Трамп. Очевидно, що до дружини новообраного президента США й надалі буде прикуто чимало уваги, яка може супроводжуватися й новими скандалами.