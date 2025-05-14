Від американського дизайнера: Меланія Трамп зачарувала елегантним образом на військовому параді
- Меланія Трамп прийшла на військовий парад з нагоди 250-річчя армії США разом з чоловіком.
- Вона одягнула костюм від дизайнера Adam Lippes та туфлі Christian Louboutin.
Дональд та Меланія Трамп відвідали військовий парад з нагоди 250-річчя армії США. Захід відбувся у суботу ввечері.
Перша леді США з'явилася на публіці у класичному образі. Повідомляє Show 24 з посиланням на WWD.
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Меланія Трамп одягнула образ від американського дизайнера Adam Lippes. Костюм у смужку кольору слонової кістки складався з двобортного блейзера на ґудзиках та спідниці довжиною нижче колін. Перша леді США обрала туфлі на підборах від Christian Louboutin та зробила свої традиційні макіяж і зачіску.
Цікаво, що Меланія вже не вперше обирає образ від Adam Lippes. Йдеться, зокрема, про синє пальто, в якому перша леді США з'явилася в день інавгурації чоловіка, а її капелюх був від бренду Eric Javits. Вбрання нью-йоркського дизайнера також обирали Мішель Обама, Джилл Байден та Камала Гарріс.
Протести "Без королів" у США
Зауважимо, що 14 червня Дональд Трамп також відсвяткував 79-річчя. У день народження президента США в країні пройшли масштабні протести під гаслом "Без королів", люди виступали проти його політики.
Тисячі людей вийшли на вулиці Атланти, Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго та інших міст.
Під час військового параду у Вашингтоні протестувальники зібралися вздовж периметра Національної алеї.