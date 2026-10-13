"Затесався із задоволенням": MELOVIN хотів стати героєм бісексуального сезону Холостяка

Український співак MELOVIN зізнався, що хотів би стати героєм Холостяка, проте шоуранери ще не готові. Співак пропонував нарешті зняти бісексуальний сезон.

Зовсім скоро стартує черговий сезон романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став баскетболіст і капітан національної збірної України В'ячеслав Кравцов. Він вже навіть встиг поділитися першим враженням від участі у шоу. Виявляється, свою кандидатуру пропонував і MELOVIN, щоправда, він би взяв участь у бісексуальному сезоні. Але команда проєкту, каже артист, до цього ще не готова, пише BLIK.ua.

Я давно казав: треба запускати бісексуальний сезон Холостяка. І я б туди затесався із задоволенням. Але бояться, вважають, що не на часі. Ну ладно, хай роблять, як роблять,

– каже артист.



MELOVIN пропонував бісексуальний сезон Холостяка / Фото з інстаграму зірки

За спостереженнями співака, українське телебачення боїться ризикувати й вигадує виправдання, що зараз "не час" для сміливих експериментів.

У 2021 році MELOVIN зробив гучний камінгаут на сцені Atlas Weekend, публічно заявивши про свою бісексуальність. Згодом співак зізнався, що перебуває у стосунках із чоловіком, а пізніше шокував шанувальників новиною про їхні заручини. Тоді ще коханий співака військовий і парамедик ЗСУ Петро Злотя зробив йому пропозицію на Майдані Незалежності.



Заручини Меловіна на Майдані / Фото з інстаграму зірки

Утім, цей роман закінчився так само раптово, як і розпочався. Пара несподівано розійшлася, а сам артист зізнався, що цей розрив став для нього болісним досвідом, після якого він повністю зосередився на творчості та ментальному здоров’ї.

Вже пізніше, оговтавшись від розриву, MELOVIN зізнався, що "заглядається" і на хлопців, і на дівчат.