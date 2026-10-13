Зовсім скоро стартує черговий сезон романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став баскетболіст і капітан національної збірної України В'ячеслав Кравцов. Він вже навіть встиг поділитися першим враженням від участі у шоу. Виявляється, свою кандидатуру пропонував і MELOVIN, щоправда, він би взяв участь у бісексуальному сезоні. Але команда проєкту, каже артист, до цього ще не готова, пише BLIK.ua.

Я давно казав: треба запускати бісексуальний сезон Холостяка. І я б туди затесався із задоволенням. Але бояться, вважають, що не на часі. Ну ладно, хай роблять, як роблять,

– каже артист.



MELOVIN пропонував бісексуальний сезон Холостяка / Фото з інстаграму зірки

За спостереженнями співака, українське телебачення боїться ризикувати й вигадує виправдання, що зараз "не час" для сміливих експериментів.

У 2021 році MELOVIN зробив гучний камінгаут на сцені Atlas Weekend, публічно заявивши про свою бісексуальність. Згодом співак зізнався, що перебуває у стосунках із чоловіком, а пізніше шокував шанувальників новиною про їхні заручини. Тоді ще коханий співака військовий і парамедик ЗСУ Петро Злотя зробив йому пропозицію на Майдані Незалежності.



Заручини Меловіна на Майдані / Фото з інстаграму зірки

Утім, цей роман закінчився так само раптово, як і розпочався. Пара несподівано розійшлася, а сам артист зізнався, що цей розрив став для нього болісним досвідом, після якого він повністю зосередився на творчості та ментальному здоров’ї.

Вже пізніше, оговтавшись від розриву, MELOVIN зізнався, що "заглядається" і на хлопців, і на дівчат.