Совсем скоро стартует очередной сезон романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал баскетболист и капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов. Он уже даже успел поделиться первым впечатлением от участия в шоу. Оказывается, свою кандидатуру предлагал и MELOVIN, правда, он бы принял участие в бисексуальном сезоне. Но команда проекта, говорит артист, к этому еще не готова, пишет BLIK.ua.

Я давно говорил: нужно запускать бисексуальный сезон Холостяка. И я бы туда с удовольствием затесался. Но боятся, считают, что сейчас не время. Ну ладно, пусть делают, как делают,

– говорит артист.



MELOVIN предлагал бисексуальный сезон "Холостяка" / Фото из инстаграма звезды

По наблюдениям певца, украинское телевидение боится рисковать и придумывает оправдания, что сейчас "не время" для смелых экспериментов.

В 2021 году MELOVIN сделал громкий каминг-аут на сцене Atlas Weekend, публично заявив о своей бисексуальности. Впоследствии певец признался, что находится в отношениях с мужчиной, а позже шокировал поклонников новостью об их помолвке. Тогда еще возлюбленный певца, военный и парамедик ВСУ Петр Злотя, сделал ему предложение на Майдане Независимости.



Помолвка Меловина на Майдане / Фото из инстаграма звезды

Впрочем, этот роман закончился так же внезапно, как и начался. Пара неожиданно рассталась, а сам артист признался, что этот разрыв стал для него болезненным опытом, после которого он полностью сосредоточился на творчестве и психическом здоровье.

Уже позже, оправившись от разрыва, MELOVIN признался, что "заглядывается" и на парней, и на девушек.