Melovin розсекретив, скільки заробляє, та розповів про свої джерела доходу

Melovin розповів про свої заробітки. Співак поділився, скільки грошей витрачає на команду та скільки залишається йому.

Melovin також розповів про свої джерела доходу. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Проєкт заробляє більше мільйона гривень в рік. Десь в 100 тисяч гривень мені обходиться команда – в місяць. І у мене залишається десь 50 тисяч,

– поділився Melovin.

Так, середній заробіток співака в місяць складає приблизно 50 тисяч гривень. Частину з цих грошей він відкладає – десь 5 тисяч гривень.

Мені не вистачає 40 тисяч гривень, тому я завжди знаходжу, де можна ще заробити ці гроші,

– зізнався артист.

Зараз Melovin приносять кошти музика, виступи, мерч та реклама. Однак він додає, що співпрацює з великим брендами. З останнього – контракт з Maybelline, який був підписаний на рік.

Інтерв'ю з Melovin: дивіться відео онлайн

Melovin розповів про бізнес

Крім того, Melovin розповів, що випустив бальзам для губ та щоденник ментального здоров'я, розроблений спільно з психотерапевтами та затверджений ними. Ці речі можна придбати на сайті співака.

Melovin також поділився, що планує повернутися до парфумерного бізнесу.

"Я до початку повномасштабного вторгнення мав відкрити свій парфумерний дім. Ми підготували документи для реалізації. Я замовив перші флакони. Все розробили й почалася війна. Все застрягло у нас на кордоні. Кордон розбомбили, були прильоти. На цьому я поставив поки паузу, тому що я втратив багато грошей", – поділився він.

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