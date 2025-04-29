Melovin также рассказал о своих источниках дохода. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Тоже интересно Это платоническая любовь, – Melovin рассказал, какие на самом деле у него были отношения с певицей Swoiia

Проект зарабатывает более миллиона гривен в год. Где-то в 100 тысяч гривен мне обходится команда – в месяц. И у меня остается где-то 50 тысяч,

– поделился Melovin.

Так, средний заработок певца в месяц составляет примерно 50 тысяч гривен. Часть из этих денег он откладывает – где-то 5 тысяч гривен.

Мне не хватает 40 тысяч гривен, поэтому я всегда нахожу, где можно еще заработать эти деньги,

– признался артист.

Сейчас Melovin приносят средства музыка, выступления, мерч и реклама. Однако он добавляет, что сотрудничает с крупными брендами. Из последнего – контракт с Maybelline, который был подписан на год.

Интервью с Melovin: смотрите видео онлайн

Melovin рассказал о бизнесе

Кроме того, Melovin рассказал, что выпустил бальзам для губ и дневник ментального здоровья, разработанный совместно с психотерапевтами и утвержденный ими. Эти вещи можно приобрести на сайте певца.

Melovin также поделился, что планирует вернуться к парфюмерному бизнесу.

"Я до начала полномасштабного вторжения должен был открыть свой парфюмерный дом. Мы подготовили документы для реализации. Я заказал первые флаконы. Все разработали и началась война. Все застряло у нас на границе. Границу разбомбили, были прилеты. На этом я поставил пока паузу, потому что я потерял много денег", – поделился он.

Напомним, ранее хореограф Дмитрий Коляденко признался, что имеет кредит, который до сих пор не погасил.