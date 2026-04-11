Хочеться зникнути, – MELOVIN пояснив рішення завершити кар'єру і висловився про повернення
- MELOVIN планує завершити музичну кар'єру у 2027 році, щоб зрозуміти, ким він є поза сценою.
- Він підкреслив, що рішення взяти паузу від сцени є усвідомленим та зрілим, але поки не знає, чим займатиметься далі.
На початку року співак MELOVIN заявив, що планує завершити кар'єру у 2027 році, що стало шоком для його фанів.
Тепер артист розповів детальніше про своє рішення. Про це він повідомив в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Розмова".
Цікаво Великдень у родині Осадчої та Горбунова: телеведуча поділилася святковими традиціями
Костянтин Бочаров зізнався, що останні пів року серйозно розмірковував над завершенням кар'єри. Це бажання пов'язане з прагненням зрозуміти, ким він є поза сценою та публічністю.
Я не планую бути в медіа рік-два, скільки припаде мені на це… Стало цікаво, хто я, окрім сцени. Для друзів я знову стану Костею. Хочеться зникнути й нарешті розділити роботу з особистим. Піти в невідомість для того, щоб вивчити, хто я без MELOVIN, і повернутись ще яскравіше,
– заявив артист.
Він також додав, що поки не має чіткого розуміння, чим займатиметься далі. Водночас підкреслив, що це усвідомлене та зріле рішення – взяти паузу від сцени й зосередитися на собі.
Що відомо про MELOVIN?
- Костянтин із дитинства цікавився творчістю: спочатку навчався в музичній школі, а згодом закінчив театральну школу.
- Широку популярність він здобув після участі у шостому сезоні шоу "Х-Фактор", де став переможцем.
- Артист неодноразово брав участь у Національному відборі на Євробачення, а у 2018 році представив Україну на конкурсі в Лісабоні з піснею Dreamer, де посів 17-те місце.
- Серед найвідоміших треків виконавця – "Ти", "Вітрила", "І кров кипить", "Обиратиму себе" та інші.
- Щодо особистого життя, у липні 2021 року MELOVIN публічно заявив про свою бісексуальність. У листопаді 2025 року він заручився з парамедиком ЗСУ Петром Злотею, однак згодом пара розійшлася.