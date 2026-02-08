Укр Рус
Після фіналу Нацвідбору соцмережі вибухнули жартами про конкурс: добірка найкращих мемів
8 лютого, 18:19
3

Після фіналу Нацвідбору соцмережі вибухнули жартами про конкурс: добірка найкращих мемів

Софія Хомишин
Основні тези
  • Національний відбір на Євробачення-2026 завершився, але соцмережі заполонили мем.
  • Жарти стосувалися операторської роботи, голосування в додатку "Дія" та виступів фіналістів.

7 лютого відгримів Національний відбір на Євробачення-2026 – подія, яка щороку об'єднує українців не лише навколо музики, а й навколо жартів.

Threads, інстаграм та інші соцмережі заполонили сотні мемів, які не залишили байдужими навіть тих, хто не дивився фінал. Найяскравіші та найвлучніші меми про цьогорічний Нацвідбір – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Так, наприклад, один з мемів, який зібрав багато позитивних реакцій, стосувався участі співака KHAYAT в Нацвідборі-2026.

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з мережі 

Річ у тім, що цьогоріч це вже була 4 спроба артиста поїхати на Євробачення від України. На жаль, перемогу йому не вдалося здобути. У Національному відборі-2026 KHAYAT посів 5 місце. 

Іван Марунич з KARTA SVITU запропонував відправити Михайла Ткача на Євробачення у Відень, щоб він зняв класне відео/ Скриншот з Threads

Перед цим оператора номера переможниці LELÉKA на Нацвідборі-2026 жорстко розкритикували через нібито аматорську зйомку. 

Також були жарти про голосування в Дії.

Користувачі в Threads жартували про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з мережі

Користувачі жартують про голосування в Дії під час Нацвідбору на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads 

До речі, деякі користувачі в мережі скаржились на голосування в застосунку і навіть запідозрили його в нечесності. 

Інші меми стосувалися також візуального оформлення Нацвідбору й виступів фіналістів.

Меми про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Мем про виступ Jerry Heil на Нацвідборі-2026 / Скриншот з Threads

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads 

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2026? 

  • У фіналі пісенного конкурсу брало участь одразу 10 фіналістів – Jerry Heil, KHAYAT, LELEKA, LAUD, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та гурт "ЩукаРиба".

  • Перемогу в Нацвідборі-2026 здобула LELEKA з піснею Ridnym. Вона отримала максимальну кількість балів у голосуванні: 10 від глядачів та 10 від суддів.

  • Вже у травні артистка поїде на Євробачення у Відень.