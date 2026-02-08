Після фіналу Нацвідбору соцмережі вибухнули жартами про конкурс: добірка найкращих мемів
- Національний відбір на Євробачення-2026 завершився, але соцмережі заполонили мем.
- Жарти стосувалися операторської роботи, голосування в додатку "Дія" та виступів фіналістів.
7 лютого відгримів Національний відбір на Євробачення-2026 – подія, яка щороку об'єднує українців не лише навколо музики, а й навколо жартів.
Threads, інстаграм та інші соцмережі заполонили сотні мемів, які не залишили байдужими навіть тих, хто не дивився фінал. Найяскравіші та найвлучніші меми про цьогорічний Нацвідбір – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
Так, наприклад, один з мемів, який зібрав багато позитивних реакцій, стосувався участі співака KHAYAT в Нацвідборі-2026.
Річ у тім, що цьогоріч це вже була 4 спроба артиста поїхати на Євробачення від України. На жаль, перемогу йому не вдалося здобути. У Національному відборі-2026 KHAYAT посів 5 місце.
Перед цим оператора номера переможниці LELÉKA на Нацвідборі-2026 жорстко розкритикували через нібито аматорську зйомку.
Також були жарти про голосування в Дії.
До речі, деякі користувачі в мережі скаржились на голосування в застосунку і навіть запідозрили його в нечесності.
Інші меми стосувалися також візуального оформлення Нацвідбору й виступів фіналістів.
Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2026?
У фіналі пісенного конкурсу брало участь одразу 10 фіналістів – Jerry Heil, KHAYAT, LELEKA, LAUD, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та гурт "ЩукаРиба".
Перемогу в Нацвідборі-2026 здобула LELEKA з піснею Ridnym. Вона отримала максимальну кількість балів у голосуванні: 10 від глядачів та 10 від суддів.
Вже у травні артистка поїде на Євробачення у Відень.