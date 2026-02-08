Після фіналу Нацвідбору соцмережі вибухнули жартами про конкурс: добірка найкращих мемів

7 лютого відгримів Національний відбір на Євробачення-2026 – подія, яка щороку об'єднує українців не лише навколо музики, а й навколо жартів.

Threads, інстаграм та інші соцмережі заполонили сотні мемів, які не залишили байдужими навіть тих, хто не дивився фінал. Найяскравіші та найвлучніші меми про цьогорічний Нацвідбір – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Так, наприклад, один з мемів, який зібрав багато позитивних реакцій, стосувався участі співака KHAYAT в Нацвідборі-2026.

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з мережі

Річ у тім, що цьогоріч це вже була 4 спроба артиста поїхати на Євробачення від України. На жаль, перемогу йому не вдалося здобути. У Національному відборі-2026 KHAYAT посів 5 місце.

Іван Марунич з KARTA SVITU запропонував відправити Михайла Ткача на Євробачення у Відень, щоб він зняв класне відео/ Скриншот з Threads

Перед цим оператора номера переможниці LELÉKA на Нацвідборі-2026 жорстко розкритикували через нібито аматорську зйомку.

Також були жарти про голосування в Дії.

Користувачі в Threads жартували про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з мережі

Користувачі жартують про голосування в Дії під час Нацвідбору на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

До речі, деякі користувачі в мережі скаржились на голосування в застосунку і навіть запідозрили його в нечесності.

Інші меми стосувалися також візуального оформлення Нацвідбору й виступів фіналістів.

Меми про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Мем про виступ Jerry Heil на Нацвідборі-2026 / Скриншот з Threads

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Мем про Нацвідбір на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2026?