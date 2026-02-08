Зокрема, у глядачів виникли сумніви щодо чесності голосування через застосунок Дія. Команда сервісу вже відреагувала на закиди та пояснила, як саме працює система, передає 24 Канал.

Так, у соцмережі Threads користувачі розповіли, що під час голосування за одного учасника система нібито зараховувала голос зовсім іншому артисту.

Наприклад, одна глядачка поділилась, що хотіла віддати голос за Mr. Vel, однак у Дії він зарахувався як підтримка LELÉKA.

Користувачі скаржаться на голосування в Дії під час Нацвідбору на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Що відповіли в Дії?

Команда сервісу пояснила, що механізм голосування побудований так, що кожен голос зараховується лише після безпосередньої дії користувача та підтвердження в застосунку. Система не може автоматично змінити вибір або зарахувати голос без участі людини.

Якщо голос уже відображається як зарахований, це означає, що в певний момент вибір було підтверджено. Іноді таке трапляється – наприклад, через швидке натискання або неочікувану реакцію екрана,

– написали в Дії.

В Дії пояснили, як працює система голосування / Скриншот з Threads

Окрему хвилю критики викликала й тривалість голосування. Багато українців вважають відведений час надто коротким, особливо з огляду на нинішні умови в країні. Через відключення світла, проблеми зі зв'язком та інтернетом не всі єврофани мали змогу вчасно віддати голос за свого фаворита.

Які ще скандали виникли через Нацвідбір-2026?