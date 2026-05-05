Синьо-жовтий look Гейлі Бібер і не тільки: найяскравіші образи зірок на Met Gala-2026

У Нью-Йорку відгриміла одна з найочікуваніших і найвпливовіших подій у світі моди – бал Інституту костюма Met Gala. Щороку він збирає найвідоміших представників індустрії: акторів, музикантів, дизайнерів, спортсменів і ключових діячів культури.

Цьогоріч темою події стала Costume Art ("Мистецтво костюма"), тож дизайнери та стилісти створювали образи зірок, надихаючись різними видами мистецтва – від живопису та скульптури до архітектури й кераміки. Про найяскравіші вбрання Met Gala-2026 – далі в матеріалі 24 Каналу.

Одним із найтеатральніших виходів вечора був у Мадонни. Вона з'явилася в повністю чорному образі від Saint Laurent. Про це писав модний журнал Women's Wear Daily. Сукню доповнював незвичайний капелюх у формі корабля та довга вуаль, яку несли семеро жінок у різнокольорових мереживних сукнях із білими вуалями на очах. Завершували образ співачки чоботи на платформі, рукавички та масивна прикраса на шиї. Цікаво, що замість звичного блонду Мадонна обрала темне, майже чорне волосся, що додало вигляду готичної драматичності.

Мадонна на Met Gala-2026 / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Ще один нестандартний образ представила Ріанна. Артистка одягнула металізовану сукню, прикрашену коштовностями з колекції Maison Margiela Artisanal осінь/зима 2025, створеній Гленном Мартенсом. Сукню фактично "ліпили" вручну як витвір мистецтва, використовуючи шовк і перероблені металеві нитки. Образ доповнював головний убір зі спіралей у стилі ар-деко.

Разом із Ріанною на події був A$AP Rocky, який обрав рожевий вовняний халат Chanel із чорними сатиновими деталями та квіткою камелією з пір'ям. Look репера доповнили чорні штани та біла сорочка.

Не менш вражаючим став вихід Бейонсе. Вона одягнула обтислу сукню тілесного кольору з візерунком у вигляді діамантового "скелета" від Олів'є Рустена. Образ доповнювало довге пальто з пір'ям, яке переходило у величезний шлейф – його допомагали нести п'ятеро людей. Завершували образ корона у формі сонця та масивні сережки.

Сміливий концептуальний образ показала і Кім Кардашян. Модель з'явилася на червоній доріжці Met Gala-2026 в металево-помаранчевому боді, створеному британським митцем Алленом Джонсом, та шкіряній спідниці з відкритою передньою частиною. Для її виготовлення вона звернулася до майстрів Патріка Вітакера та Кіра Мейлема зі студії Whitaker Malem.

Відома американська модель Анок Яй обрала довгу чорну сукню Balenciaga з капюшоном-накидкою, пишним шлейфом і довгими рукавичками. Акцентами цього вбрання стали діамантові прикраси, однак головну увагу привернув її золотисто-бронзовий макіяж, який зробив її буквально схожою на статую, як писало видання Complex.

Анок Яй на Met Gala-2026 / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Спеціальна кореспондентка Met Gala-2026 Емма Чемберлен з'явилася в сукні від Mugler, розписаній вручну чиказькою художницею Anna Deller-Yee. Робота над нею тривала 40 годин, після чого виріб ще чотири дні сохнув.

У більш стриманому, але все ще ефектному образі постала Гейлі Бібер. Вона обрала сукню від Saint Laurent зі скульптурним корсетом із 24-каратного золота та синьою шовковою спідницею з легкого шифону. Вбрання доповнила напівпрозора накидка, що м'яко спадала з плечей. Образ Гейлі Бібер відсилає до кутюрної колекції Saint Laurent 1969 року, створеної у співпраці з французькою художницею та скульпторкою Клод Лаланн.

І ще більш класичний та водночас яскравий вигляд мала акторка Ніколь Кідман. Вона сяяла в ефектній червоній сукні, розшитій паєтками, з пір’ям навколо стегон і на манжетах. Над створенням сукні майстри ательє Chanel працювали близько 800 годин. Образ для акторки продумав стиліст Джейсон Болден, як повідомило модне видання Vogue.

Що відомо про Met Gala?

Це щорічний благодійний бал, який традиційно відбувається в перший понеділок травня в Нью-Йорку. Він вважається однією з головних модних подій року, під час якої збирають кошти для Інституту костюма Метрополітен-музею. Захід поєднує моду, мистецтво та попкультуру: зірки з'являються в образах, що відповідають темі виставки.