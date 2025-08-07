На початку липня стало відомо, що захисник "Азовсталі" Михайло Діанов вдруге одружився. До цього він майже нічого не розповідав про свою кохану. Лише днями дав інтерв'ю, де вперше поділився подробицями їхніх стосунків.

Зокрема, військовий пригадав історію їхнього знайомства та здивував зізнанням, що подружжя мешкає окремо. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Виявилося, пара познайомилася випадково: Михайло придбав землю під будівництво будинку і звернувся до обленерго, щоб підключити світло. Там працювала Мирослава. Під час розмови Михайло запросив її в кіно. Так і почали спілкуватися, зустрічатись і вже за півтора місяця Діанов освідчився.

Нам по 45 років. Я зробив пропозицію. Ще пів року ми були разом, нічого не помінялося, стало тільки краще. Пішли, занесли заяву й одружились. Я впевнений, що це моя людина на 100%,

– наголосив захисник.

Втім, наразі подружжя мешкає окремо.

Чому Михайло Діанов не живе зі своєю дружиною?

Мирослава мешкає за містом із сином, а Михайло – в місті з мамою. Вони чекають, коли зможуть переїхати у власний дім, а поки орендують однокімнатну квартиру, де час від часу й зустрічаються.

Також Діанов поділився, що вони з дружиною не планують спільних дітей – у кожного вже є діти від попередніх шлюбів. Зараз хочуть трохи пожити для себе, а згодом – няньчити онуків.