Відомий актор-воїн, який отримав поранення на фронті, потребує фінансової допомоги

Український актор Михайло Досенко, який відомий за серіалом "Розтин покаже", потребує фінансової допомоги. Він отримав поранення на фронті.

Під час повномасштабного вторгнення актор став на захист України. Збір коштів оголосила дружина Михайла Досенка Олександра, передає 24 Канал з посиланням на її фейсбук-сторінку.

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Не знаю, чи має мені бути соромно за те, що прошу допомоги для мого чоловіка, який проходить лікування зараз за свій кошт. Кажу одразу, що цей пост – не для срачів, чому лікування платне, і не для скандалів, маємо що маємо. Пожиттєво кожні пів року мій чоловік має лягати в лікарню, бо після контузії підіймається тиск, стає погано, сильні головні болі, безсоння,

– написала Олександра Досенко.

Дружина Михайла Досенка оголосила збір коштів на допомогу / Скриншот з фейсбуку

За словами дружини Михайла Досенка, на момент написання допису, було витрачено 5300 грн. Олександра розповіла, що чоловік буде лежати в лікарні місяць, і залишила посилання на збір коштів.

Важливо! Допомогти Михайлові Досенку можна за посиланням.

Згодом Олександра та Михайло подякували людям за допомогу.

Своїми донатами, репостами ви забезпечили йому не те що теперішнє лікування, а й наступне планове через пів року. Після лікарні йому треба буде приймати деякі ліки протягом пів року, це теж забезпечили ви все,

– зауважила дружина Досенка.

Олександра Досенко подякувала людям за допомогу / Скриншот з фейсбуку

Коротко про службу Михайла Досенка