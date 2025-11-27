Соліст гурту ADAM у комі: дружина Михайла Клименка емоційно звернулася до коханого

Після тривалого лікування та перебування в реанімації соліст гурту ADAM Михайло Клименко впав у кому. Його дружина Олександра щемливо звернулася до коханого.

Крім того, звернулася з важливим проханням до небайдужих. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Саші Норової.

Олександра опублікувала пост, у якому зізналася чоловікові у коханні й показала їхнє спільне відео з концерту.

Міша, я так чекаю твого поцілунку. Так чекаю! Кожну хвилинку, кожну, молюся про тебе Богу і вірю щосили, що ми ще поцілуємося. Люблю тебе,

– написала артистка.

До того ж на сторінці гурту ADAM в інстаграмі з'явилася публікація про те, що у п'ятницю, 28 листопада, о 19:00 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться молебень за здоров'я Михайла. Його дружина запросила всіх охочих долучитися до спільної молитви.

Що відомо про стан здоров'я Михайла Клименка?