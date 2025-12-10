Скаржився на головний біль, – колега фронтмена гурту ADAM розкрила подробиці його хвороби
- Михайло Клименко, фронтмен гурту ADAM, помер від туберкульозного менінгіту після двомісячної боротьби з хворобою.
- Прощальна церемонія відбулася у Національній філармонії в Києві, де присутні віддали шану музиканту піснею та оплесками.
Днями з життя пішов 38-річний український співак Михайло Клименко. Він понад два місяці боровся з туберкульозним менінгітом, та 7 грудня його серце зупинилося.
Відома PR-менеджерка Юла, яка дружила з родиною виконавця, розповіла подробиці про хворобу та останні дні Михайла Клименка. Пише 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.
Юла дізналася про госпіталізацію артиста однією з перших. Спочатку вони листувалися, і Михайло казав, що почувається набагато краще – його навіть мали виписати в п'ятницю. Але в четвер увечері стан чоловіка різко погіршився, його забрали до реанімації, а згодом він впав у кому.
Піар-менеджерка зазначила, що точно невідомо, як саме Клименко захворів на туберкульозний менінгіт.
Знаю, що деякий час скаржився на головний біль, але списував це на перевтому або защемлення м'язів. Думаю, він просто не приділяв належної уваги першим дзвіночкам. Перевтома, переїзди, численні концерти – усе списував на звичні труднощі гастрольного життя,
– поділилася колега музиканта.
І додала, що до порятунку Михайла долучилося багато людей. До останнього всі вірили, що лідер гурту ADAM одужає – адже він перебував у хорошій приватній клініці, а до лікування залучили багато спеціалістів, та цього не сталося. 7 грудня дружина Клименка опублікував інстаграм-сторіс, де повідомила, що музикант помер.
Як відбулося прощання з Михайлом Клименком?
- Прощальна церемонія пройшла у Національній філармонії у Києві.
- Провести музиканта в останню путь прийшли його рідні, шанувальники та колеги. Серед них – реперка alyona alyona, співачка KOLA, музиканти PARFENIUK, Дмитро Монатік, Володимир Дантес, виконавиця Марина Круть та багато інших. Вони дарували йому квіти, згадували моменти знайомства з Михайлом та їхні особливі зустрічі.
- Дружина співака та його мати виголосили щемливі промови, під час яких важко було стримати сльози.
- Крім того, у Національній філармонії України усі присутні заспівали хіт гурту ADAM "Повільно", а також віддали шану Михайлу Клименку довгими оплесками.
- Артиста поховали у селі Луб'янка, що в Київській області.