Скаржився на головний біль, – колега фронтмена гурту ADAM розкрила подробиці його хвороби

Днями з життя пішов 38-річний український співак Михайло Клименко. Він понад два місяці боровся з туберкульозним менінгітом, та 7 грудня його серце зупинилося.

Відома PR-менеджерка Юла, яка дружила з родиною виконавця, розповіла подробиці про хворобу та останні дні Михайла Клименка. Пише 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.

Юла дізналася про госпіталізацію артиста однією з перших. Спочатку вони листувалися, і Михайло казав, що почувається набагато краще – його навіть мали виписати в п'ятницю. Але в четвер увечері стан чоловіка різко погіршився, його забрали до реанімації, а згодом він впав у кому.

Піар-менеджерка зазначила, що точно невідомо, як саме Клименко захворів на туберкульозний менінгіт.

Знаю, що деякий час скаржився на головний біль, але списував це на перевтому або защемлення м'язів. Думаю, він просто не приділяв належної уваги першим дзвіночкам. Перевтома, переїзди, численні концерти – усе списував на звичні труднощі гастрольного життя,

– поділилася колега музиканта.

І додала, що до порятунку Михайла долучилося багато людей. До останнього всі вірили, що лідер гурту ADAM одужає – адже він перебував у хорошій приватній клініці, а до лікування залучили багато спеціалістів, та цього не сталося. 7 грудня дружина Клименка опублікував інстаграм-сторіс, де повідомила, що музикант помер.

Співачка Darisha, Михайло Клименко та Юла / Фото з інстаграму піар-менеджерки

Як відбулося прощання з Михайлом Клименком?