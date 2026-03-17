Три місяці після трагедії: вдова фронтмена ADAM відверто розповіла, як переживає втрату

Наприкінці минулого року український шоубізнес сколихнула трагічна новина про смерть фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Його дружина Олександра Норова вперше за три місяці відверто розповіла, як переживає втрату коханого.

Про це вона сказала в програмі "Тур зірками", яка виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

Насправді, в душі в мене просто буря і біль. Але треба жити,

– зазначила жінка.

За словами Олександри, наразі вона не думає про творчість, а зосереджується на тому, щоб прожити кожен день.

Я думаю, щоб прожити цей день до вечора. Зроблю якісь справи – і далі по колу. Купила собі скетчбук, щоб малювати, і пишу вірші про свій біль,

– зізналася Норова.

До психолога вона поки не зверталася – впоратися з емоціями їй допомагають друзі. Також Олександра знаходить розраду в культурі: відвідує вистави та концерти улюблених артистів. У фінансовому плані Норову та їхніх із Михайлом дітей підтримують близькі друзі.

Мені багато нічого не треба, і поки що я справляюся. Далі – не знаю що робити,

– зізналася Олександра.

Гроші, зібрані шанувальниками після смерті Клименка, Норова наразі не витрачала.

