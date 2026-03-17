Три місяці після трагедії: вдова фронтмена ADAM відверто розповіла, як переживає втрату
- Олександра Норова, вдова Михайла Клименка, розповіла про те, як переживає втрату чоловіка, зосереджуючись на проживанні кожного дня та творчості.
- Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року від туберкульозного менінгіту після тривалої боротьби з хворобою; прощання з ним відбулося 9 грудня у Києві.
Наприкінці минулого року український шоубізнес сколихнула трагічна новина про смерть фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Його дружина Олександра Норова вперше за три місяці відверто розповіла, як переживає втрату коханого.
Про це вона сказала в програмі "Тур зірками", яка виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".
Цікаво Мадонна, Шарліз Терон і кохана з України: з ким зустрічався Шон Пенн
Насправді, в душі в мене просто буря і біль. Але треба жити,
– зазначила жінка.
За словами Олександри, наразі вона не думає про творчість, а зосереджується на тому, щоб прожити кожен день.
Я думаю, щоб прожити цей день до вечора. Зроблю якісь справи – і далі по колу. Купила собі скетчбук, щоб малювати, і пишу вірші про свій біль,
– зізналася Норова.
До психолога вона поки не зверталася – впоратися з емоціями їй допомагають друзі. Також Олександра знаходить розраду в культурі: відвідує вистави та концерти улюблених артистів. У фінансовому плані Норову та їхніх із Михайлом дітей підтримують близькі друзі.
Мені багато нічого не треба, і поки що я справляюся. Далі – не знаю що робити,
– зізналася Олександра.
Гроші, зібрані шанувальниками після смерті Клименка, Норова наразі не витрачала.
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
- Вокаліст гурту ADAM пішов із життя 7 грудня 2025 року після тривалої боротьби з тяжкою хворобою – туберкульозним менінгітом.
- Його колега, співак PARFENIUK, розповідав, що раніше музикант мав серйозні проблеми зі спиною. Під час лікування він приймав препарати, і, за словами артиста, саме це могло стати передумовою розвитку захворювання.
- Прощання з Михайлом відбулося 9 грудня у Києві – церемонію організували в Національній філармонії України.
- Віддати шану Клименку прийшли його найближчі – батьки, дружина та діти, а також шанувальники й колеги по сцені. Серед присутніх були й відомі артисти, зокрема Володимир Дантес, KOLA, alyona alyona, MONATIK, Олександр Педан, Геля Зозуля та ROXOLANA.
- Артиста поховали в селі Луб'янка на Київщині. У нього залишилися дружина Олександра, а також двоє дітей – син Марк і донька Ніна.