Після тривалої хвороби помер Михайло Мацялко – засновник гурту "Соколи"

Народний артист України та засновник гурту "Соколи" Михайло Мацялко помер 30 березня. Співаку було 79 років.

Про втрату повідомили на сторінці Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради.

До слова Помер зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров

Причиною смерті Михайла Мацялка стала хвороба, з якою він боровся тривалий час. Деталей не розсекречують.

Світла пам'ять про Михайла Мацялка назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, колег і всіх шанувальників української музики. Його творчість і вагомий внесок у розвиток національної культури житимуть у поколіннях,

– додають у дописі.

Журналіст Михайло Маслій повідомив, що Михайло Мацялко помер у канадському Торонто в колі родини. За його словами, тіло артиста кремують та поховають у Львові на Личаківському цвинтарі.

Що відомо про Михайла Мацялка?