Після тривалої хвороби помер Михайло Мацялко – засновник гурту "Соколи"
Народний артист України та засновник гурту "Соколи" Михайло Мацялко помер 30 березня. Співаку було 79 років.
Про втрату повідомили на сторінці Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради.
До слова Помер зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров
Причиною смерті Михайла Мацялка стала хвороба, з якою він боровся тривалий час. Деталей не розсекречують.
Світла пам'ять про Михайла Мацялка назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, колег і всіх шанувальників української музики. Його творчість і вагомий внесок у розвиток національної культури житимуть у поколіннях,
– додають у дописі.
Журналіст Михайло Маслій повідомив, що Михайло Мацялко помер у канадському Торонто в колі родини. За його словами, тіло артиста кремують та поховають у Львові на Личаківському цвинтарі.
Що відомо про Михайла Мацялка?
- Михайло Мацялко народився 24 жовтня 1946 року у селі Батятичі Львівської області. Здобув вищу освіту у Дрогобицькому педагогічному інституті імені Івана Франка (зараз – університет).
- У 1990 році Михайло Мацялко став засновником і художнім керівником гурту "Соколи". Разом із ним працював його брат Іван Мацялко та дружина – співачка й композиторка Марія Шалайкевич.
- Музичні твори гурту "Соколи" щодня звучали на львівському радіо й телебаченні та отримували схвальні відгуки від українських та міжнародних видань. У репертуарі колективу були пісні Української повстанської армії, Українських січових стрільців, а також українські народні й авторські пісні.
- Ансамбль з Дрогобича став відомим в Україні та всьому світі. Українська пісня популяризувалась у США, Канаді, Великій Британії, Аргентині та інших країнах.
- У 1995 році Михайло Мацялко став заслуженим, а у 2002 – народним артистом України.