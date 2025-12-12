Скандал не вщухає: продюсер Полякової ініціює негайний перегляд правил Нацвідбору

Михайло Ясинський ініціює негайний перегляд правил Національного відбору на Євробачення. Насамперед йдеться про пункт 4.6, який забороняє артистам, що виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, брати участь у конкурсі.

Продюсер Олі Полякової вважає за необхідне провести публічне обговорення щодо зміни правил Нацвідбору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ясинського.

Михайло Ясинський закликав Національну суспільну телерадіокомпанію України долучитися до публічного обговорення і розглянути альтернативну редакцію пункту 4.6.

Зазначена заборона застосовується автоматично, без врахування індивідуальних обставин, мотивів, контексту та безвідносно до громадянської позиції артиста,

– зазначив продюсер.

Ясинський вважає заборону, яка діє на артистів, що виступали в Росії та на окупованих територіях після 15 березня 2024 року та в Білорусі після 24 лютого 2022 року, дискримінаційною.

У чинній редакції пункту 4.6 створюється штучно сформована група "недопустимих" учасників, хоча їхні дії могли були нейтральними та неполітичними. Правилами карається не пропаганда, не підтримка агресії, а сам факт перебування у певному географічному просторі у минулому,

– йдеться у заяві Ясинського.

Михайло додав, що правило не враховує індивідуальні обставини (мотиви участі у виступі, контекст, час, фактична поведінка артиста і характер заходу – благодійний, культурний, приватний тощо).

Це створює масову презумпцію "неналежності" без будь-якого індивідуального аналізу. Повні заборони без індивідуальної оцінки є непропорційними та несумісними з вимогами демократичного суспільства,

– вважає він.

Ясинський запропонував нову редакцію пункту 4.6, яка, за словами продюсера, відповідає стандартам EBU (Європейська мовна спілка) і критеріям індивідуальної оцінки.

Заява Михайла Ясинського та альтернативна редакція пункту 4.6 / Фото з інстаграму продюсера

