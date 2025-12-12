Скандал не вщухає: продюсер Полякової ініціює негайний перегляд правил Нацвідбору
- Продюсер Олі Полякової, Михайло Ясинський, закликає до перегляду правила Нацвідбору на Євробачення щодо заборони артистам, які виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, брати участь у конкурсі.
- Ясинський вважає, що чинні правила є дискримінаційними та пропонує їх змінити, враховуючи індивідуальні обставини, мотиви та контекст виступів артистів.
Михайло Ясинський ініціює негайний перегляд правил Національного відбору на Євробачення. Насамперед йдеться про пункт 4.6, який забороняє артистам, що виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, брати участь у конкурсі.
Продюсер Олі Полякової вважає за необхідне провести публічне обговорення щодо зміни правил Нацвідбору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ясинського.
Теж цікаво Ти мене підманула, – MONATIK жартома підколов Джамалу, яка "не запросила" його на Нацвідбір-2026
Михайло Ясинський закликав Національну суспільну телерадіокомпанію України долучитися до публічного обговорення і розглянути альтернативну редакцію пункту 4.6.
Зазначена заборона застосовується автоматично, без врахування індивідуальних обставин, мотивів, контексту та безвідносно до громадянської позиції артиста,
– зазначив продюсер.
Ясинський вважає заборону, яка діє на артистів, що виступали в Росії та на окупованих територіях після 15 березня 2024 року та в Білорусі після 24 лютого 2022 року, дискримінаційною.
У чинній редакції пункту 4.6 створюється штучно сформована група "недопустимих" учасників, хоча їхні дії могли були нейтральними та неполітичними. Правилами карається не пропаганда, не підтримка агресії, а сам факт перебування у певному географічному просторі у минулому,
– йдеться у заяві Ясинського.
Михайло додав, що правило не враховує індивідуальні обставини (мотиви участі у виступі, контекст, час, фактична поведінка артиста і характер заходу – благодійний, культурний, приватний тощо).
Це створює масову презумпцію "неналежності" без будь-якого індивідуального аналізу. Повні заборони без індивідуальної оцінки є непропорційними та несумісними з вимогами демократичного суспільства,
– вважає він.
Ясинський запропонував нову редакцію пункту 4.6, яка, за словами продюсера, відповідає стандартам EBU (Європейська мовна спілка) і критеріям індивідуальної оцінки.
Заява Михайла Ясинського та альтернативна редакція пункту 4.6 / Фото з інстаграму продюсера
Що цьому передувало?
Нагадаємо, що Оля Полякова, яка їздила до Росії після 2014 року, подавала заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Артистка навіть написала лист до Суспільного з вимогою змінити окремі правила конкурсу, однак не зазначила, що саме її не влаштовує.
Також Полякова погрожувала організатором Нацвідбору судом. На її думку, окремі правила конкурсу порушують закон України про рівність громадян.
Суспільне відповіло на лист Полякової. Мовник зазначив, що не може змінити правила, адже Нацвідбір уже стартував. До того ж у заяві наголосили: "дата початку війни є незмінною, її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги".
Михайло Ясинський також звертався до Європейської мовної спілки (EBU), аби там втрутилися у ситуацію з правилами Нацвідбору, запровадженими Суспільним.