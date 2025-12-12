Скандал не утихает: продюсер Поляковой инициирует немедленный пересмотр правил Нацотбора

Михаил Ясинский инициирует немедленный пересмотр правил Национального отбора на Евровидение. Прежде всего речь идет о пункте 4.6, который запрещает артистам, выступавшим в России или на оккупированных территориях после 2014 года, участвовать в конкурсе.

Продюсер Оли Поляковой считает необходимым провести публичное обсуждение по изменению правил Нацотбора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ясинского.

Михаил Ясинский призвал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины присоединиться к публичному обсуждению и рассмотреть альтернативную редакцию пункта 4.6.

Указанный запрет применяется автоматически, без учета индивидуальных обстоятельств, мотивов, контекста и безотносительно к гражданской позиции артиста,

– отметил продюсер.

Ясинский считает запрет, который действует на артистов, выступавших в России и на оккупированных территориях после 15 марта 2024 года и в Беларуси после 24 февраля 2022 года, дискриминационным.

В действующей редакции пункта 4.6 создается искусственно сформированная группа "недопустимых" участников, хотя их действия могли были нейтральными и неполитическими. Правилами наказывается не пропаганда, не поддержка агрессии, а сам факт пребывания в определенном географическом пространстве в прошлом,

– говорится в заявлении Ясинского.

Михаил добавил, что правило не учитывает индивидуальные обстоятельства (мотивы участия в выступлении, контекст, время, фактическое поведение артиста и характер мероприятия – благотворительный, культурный, частный и т.д.).

Это создает массовую презумпцию "непринадлежности" без какого-либо индивидуального анализа. Полные запреты без индивидуальной оценки являются непропорциональными и несовместимыми с требованиями демократического общества,

– считает он.

Ясинский предложил новую редакцию пункта 4.6, которая, по словам продюсера, соответствует стандартам EBU (Европейский вещательный союз) и критериям индивидуальной оценки.

Заявление Михаила Ясинского и альтернативная редакция пункта 4.6 / Фото из инстаграма продюсера

Что этому предшествовало?