Це зрада і підлість, – Ясинський різко висловився про Повалій, яка підтримує Путіна та війну

Український продюсер Михайло Ясинський дав майже тригодинне інтерв'ю Дмитру Гордону, у якому серед іншого прокоментував позицію співачки Таїсії Повалій після початку повномасштабної війни.

Вона залишилася жити та працювати в Росії. Ролик вийшов на ютуб-каналі "В Гостях у Гордона".

Ясинський зазначив, що, на його думку, Повалій сприймає Україну та події навколо неї в зовсім іншій "прошивці", ніж більшість українців, які тут зараз живуть.

Продюсер припустив, що світогляд Повалій формувався ще з середини 2000-х років у певному середовищі, яке й вплинуло на її нинішню позицію: "Це як Android і iPhone – два абсолютно різні операційні системи. І те, й те мобільний телефон. Але все працює зовсім інакше".

Для неї це не зрада. Для неї це абсолютно зрозумілі речі. Я її ні в якому разі не виправдовую – для мене це зрада і підлість. Але я розумію, чому так відбувається,

– зазначив Ясинський.

