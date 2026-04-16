Це зрада і підлість, – Ясинський різко висловився про Повалій, яка підтримує Путіна та війну
- Український продюсер Михайло Ясинський висловився про співачку Таїсію Повалій, яка підтримує Росію та війну, назвавши її дії зрадою та підлістю.
- Повалій, яка з 2014 року мешкає в Москві, отримала російське громадянство у 2023 році, підтвердивши свою підтримку країни-терористки, виступаючи на концертах та в телевізійних шоу в Росії.
Український продюсер Михайло Ясинський дав майже тригодинне інтерв'ю Дмитру Гордону, у якому серед іншого прокоментував позицію співачки Таїсії Повалій після початку повномасштабної війни.
Вона залишилася жити та працювати в Росії. Ролик вийшов на ютуб-каналі "В Гостях у Гордона".
Ясинський зазначив, що, на його думку, Повалій сприймає Україну та події навколо неї в зовсім іншій "прошивці", ніж більшість українців, які тут зараз живуть.
Продюсер припустив, що світогляд Повалій формувався ще з середини 2000-х років у певному середовищі, яке й вплинуло на її нинішню позицію: "Це як Android і iPhone – два абсолютно різні операційні системи. І те, й те мобільний телефон. Але все працює зовсім інакше".
Для неї це не зрада. Для неї це абсолютно зрозумілі речі. Я її ні в якому разі не виправдовую – для мене це зрада і підлість. Але я розумію, чому так відбувається,
– зазначив Ясинський.
Що відомо про антиукраїнську позицію Повалій?
- Співачка, яка родом з України, з 2014 року мешкає в Москві, де займається творчою та підприємницькою діяльністю, заробляючи криваві рублі.
- У травні 2022 року вона виступила на концерті в столиці Росії, присвяченому до 9 травня, де цинічно виконала українську пісню "Рідна мати моя".
- Пізніше вона взяла участь у турі містами Сибіру до 85-річчя від дня народження Йосипа Кобзона – російського співака та пропагандиста, який помер у 2018 році.
- Також Повалій з'явилася у новорічному ефірі державного шоу "Блакитний вогник", де виконала "Червону руту" Володимира Івасюка.
- У 2023 році співачка отримала громадянство Росії, остаточно підтвердивши свою підтримку країни-терористки.