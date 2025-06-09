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Show24 Українські зірки Моя історія непроста, – Міка Ньютон чесно відповіла, чи хотіла б стати мамою
9 червня, 15:43
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Моя історія непроста, – Міка Ньютон чесно відповіла, чи хотіла б стати мамою

Марія Касій
Основні тези
  • Міка Ньютон, яка боролась з раком, мріє про дітей, але її історія непроста через онкологічне захворювання.
  • У 2019 році співачці діагностували рак яєчника.
  • Міка радить не ставити жінкам питання про дітей, оскільки вони можуть бути болючими.

Співачка Міка Ньютон, яка боролась з онкологічним захворюванням, заговорила про вагітність. Вона відповіла, чи планує народити дитину.

Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) поспілкувалась зі своїми підписниками в інстаграм-сторіз, пише Show 24. Одне з запитань стосувалось батьківства. 

До слова Настя Каменських вперше за довгий час показалася зі своєю мамою Лідією: рідкісне фото 

Співачка зізналась, що завжди мріяла про дітей. Однак їй довелось боротися з раком. Попри це, Міка не втрачає надії. 

Також артистка порадила не ставити подібних запитань, адже вони можуть бути болючими й складними для багатьох жінок. 

Я все життя планувала мати дітей, але, на жаль, в обмін отримала рак. Я вірю в дива, але історія моя непроста і тяжка. І, чесно, хочу всім порекомендувати не ставити ці запитання жінками. Для когось це може бути тяжко і до сліз, 
– написала Міка Ньютон. 


Міка Ньютон про дітей / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про боротьбу Міки Ньютон з раком

  • У 2019 році в Міки Ньютон діагностували рак яєчника третьої стадії. Співачка не помічала симптомів і вважала, що в неї просто зайва вага. Але дієти не давали результату.
  • Медики повідомили, що її чекає 12 курсів хімієтерапії, після яких не вийде самостійно завагітніти. Після другої операції стало відомо, що у виконавиці перша стадія раку.
  • 4 роки тому Міка Ньютон теж ділилась, що мріє стати мамою. Під час лікування видалили тільки один яєчник, що означає, що в артистки є шанси завагітніти. 