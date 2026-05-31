Міка Ньютон повернулась до України та вперше за 14 років виступила в Києві

Співачка Міка Ньютон вперше за довгий час повернулась до України. Вона виступила з концертом та не стримала емоцій.

Міка Ньютон вийшла на сцену фестивалю "Покоління", що відбувся в Києві. Детальніше про її виступ розповість 24 Канал.

Це був перший виступ Міки Ньютон в Києві за останні 14 років. Адже тривалий час артистка живе у США. Співачка виконала свої найвідоміші пісні. Зокрема, заспівала трек Angel, з яким представляла Україну на Євробаченні-2011.

Також Міка Ньютон переклала свої російськомовні хіти на українську й заспівала їх для киян. Співачка зізналась, що для неї це емоційна подія.

Києве, я для вас не співала понад 13 років. І зараз хвилююся більше, ніж коли співала Angel на Євробаченні. Ви для мене дуже важливі. Я казала, плакати не буду, але що ж таке... Але я сумувала за вами!

– поділилась Міка Ньютон зі сльозами на очах.

На концерті були й кумедні моменти. Один з шанувальників запропонував артистці вийти за нього заміж. Співачка пожартувала у відповідь.

"Та вже вийшла. Добре, що Кріс (чоловік Міки Ньютон, – 24 Канал) українську не розуміє. Ото було б мені зараз. Вже в готель не повернулася б", – сказала Міка Ньютон.

Що відомо про Міку Ньютон?

Справжнє ім'я зірки – Оксана Грицай. Вона народилась в Івано-Франківській області та з раннього віку почала займатися музикою.

У 2002 році співачка здобула перемогу на фестивалі "Чорноморські ігри". Відтоді розпочалась її кар'єра.

Міка Ньютон співпрацювала з Юрієм Фальосою, представила Україну на Євробаченні. Та у 2011 році переїхала до США. У 2019 артистці діагностували рак. Співачці вдалося подолати хворобу.