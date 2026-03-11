Голлівудського актора Мікі Рурка вигнали з будинку в Лос-Анджелесі

Американський актор Мікі Рурк офіційно втратив свій орендований будинок у Лос-Анджелесі. Колишня резиденція чоловіка, що розташована на Дрексел-авеню, повернулась під контроль орендодавця, Еріка Т. Голді.

Про це йдеться у судових документах, які видання Page Six отримало у вівторок.

Рішення винесли у понеділок у Вищому суді округа Лос-Анджелес заочно, тож, ймовірно, Мікі Рурк не з'явився у суді для захисту своїх інтересів або не відповів на позов до терміну, встановленого судом.

У грудні до суду було подано вимогу, щоб актор звільнив будинок протягом трьох днів або сплатив 59 100 доларів орендної плати. У січні Рурка помітили тоді, коли він виносив речі з помешкання, а наступного дня на під'їзній дорозі з'явилась вантажівка U-Haul. Тоді Page Six стало відомо, що знаменитість зупинився у фешенебельному готелі у Західному Голлівуді (штат Каліфорнія), де ціни за номери стартують від 550 доларів за ніч.

Тим часом Лія-Джоель Джонс запустила збір на GoFundMe від імені Рурка на 100 000 доларів, щоб уникнути виселення. Проте актор рішуче заперечував свою причетність до збору коштів.

Якби мені потрібні були гроші, я б не просив про жодну чортову благодійність. Я б краще засунув собі пістолет у дупу та натиснув на курок… Моє життя дуже просте, я б не звертався до зовнішніх джерел таким чином,

– сказав він.

У січні менеджерка Мікі, Кімберлі Гайнс, розповіла TMZ, що попри велику кількість пропозицій по роботі, актор хоче отримувати гонорари рівня зірки першої величини й не буде працювати менше ніж за 200 000 доларів за день.

Хто такий Мікі Рурк?