Мені комфортно, – модель Міла Кузнєцова розкрила свій місячний заробіток на Onlyfans
- Міла Кузнєцова заробляє близько 3000 доларів на місяць з платформи Onlyfans, де вона публікує фото в білизні.
- Також вона отримує прибутки від реклами в Instagram та організації подій для блогерів, що забезпечує їй комфортне життя.
Блогерка і володарка найбільшого бюста в Україні Міла Кузнєцова розповіла, що має сторінку у соцмережі з інтимним контентом Onlyfans. Вона зізналася, які світлини туди публікує.
До того ж розсекретила свій місячний дохід з платформи. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.
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Так, для того, щоб бачити контент Міли Кузнєцової, треба оформити платну підписку.
30 доларів коштує підписка на мене на місяць. Але у мене там небагато людей. Десь 100. Звідти виходить десь менш як 3000 доларів,
– розповіла модель.
Вона зауважила, що на сторінці в неї немає оголених фото, проте є світлини в білизні. За словами жінки, на її Onlyfans підписують ті люди, які хочуть з нею поспілкуватися, адже в інстаграмі та інших соцмережах вона не відповідає у приватних повідомляеннях.
Інтерв'ю з Мілою Кузнєцовою: дивіться відео онлайн
З чого ще заробляє Міла Кузнєцова
Модель розповіла, що робить рекламу на своїй сторінці в інстаграмі та організовує події для блогерів, де отримує відсоток від партнерів.
У мене є заробітки з Instagram. Це реклама, але її небагато, адже я нічого не прошу. От хто мені щось пише я розглядаю – мені подобається чи не подобається. Плюс ми з колегою зробили блогерську спільноту, організовуємо блогерські тусовки, десь там від партнерів теж якийсь заробіток є. Я своє життя організувала так, щоб було мені комфортно,
– зазначила інфлюенсерка.
Вона додала, що загалом для щасливого життя їй на місяць потрібно близько 3 тисяч доларів.