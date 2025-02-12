Мені комфортно, – модель Міла Кузнєцова розкрила свій місячний заробіток на Onlyfans

Блогерка і володарка найбільшого бюста в Україні Міла Кузнєцова розповіла, що має сторінку у соцмережі з інтимним контентом Onlyfans. Вона зізналася, які світлини туди публікує.

До того ж розсекретила свій місячний дохід з платформи. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

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Так, для того, щоб бачити контент Міли Кузнєцової, треба оформити платну підписку.

30 доларів коштує підписка на мене на місяць. Але у мене там небагато людей. Десь 100. Звідти виходить десь менш як 3000 доларів,

– розповіла модель.

Вона зауважила, що на сторінці в неї немає оголених фото, проте є світлини в білизні. За словами жінки, на її Onlyfans підписують ті люди, які хочуть з нею поспілкуватися, адже в інстаграмі та інших соцмережах вона не відповідає у приватних повідомляеннях.

Інтерв'ю з Мілою Кузнєцовою: дивіться відео онлайн

З чого ще заробляє Міла Кузнєцова

Модель розповіла, що робить рекламу на своїй сторінці в інстаграмі та організовує події для блогерів, де отримує відсоток від партнерів.

У мене є заробітки з Instagram. Це реклама, але її небагато, адже я нічого не прошу. От хто мені щось пише я розглядаю – мені подобається чи не подобається. Плюс ми з колегою зробили блогерську спільноту, організовуємо блогерські тусовки, десь там від партнерів теж якийсь заробіток є. Я своє життя організувала так, щоб було мені комфортно,

– зазначила інфлюенсерка.

Вона додала, що загалом для щасливого життя їй на місяць потрібно близько 3 тисяч доларів.