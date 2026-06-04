Дуже страшно переживала цей період, – відома співачка вперше розповіла про втрату дитини
Українська співачка Міла Нітіч вперше зізналася, що півтора року тому втратила дитину через завмерлу вагітність.
За її словами, цей досвід став одним із найважчих у житті та суттєво вплинув як на емоційний стан, так і на здоров'я. Про це співачка розповіла в шоу "По хатах" на ютуб-каналі "Радіо Люкс".
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Після втрати вагітності Міла пережила гормональний збій і набрала вагу до 82 кілограмів.
В мене була завмерла вагітність і я дуже страшно переживала цей період. Я нікому про це не розказувала до сьогоднішнього дня. Плід переносився 3 тижні, ми робили операцію і після цього мене дуже сильно "рознесло", я ніколи в житті так не важила,
– розповіла Нітіч.
Співачка не знає точної причини завмерлої вагітності. Водночас вона припускає, що на її стан могли вплинути велике навантаження та гастролі Європою. Коли вона з-за кордону приїхала на виступ до Буковеля, відчула, що щось не так.
Я просто прокинулася в якийсь момент і зрозуміла: мене більше не нудить, нічого не болить. Одягнула джинси, в які ще тиждень тому ледве влізала, а вони стали вільними. І тоді в мене з'явилося відчуття, що це завмерла вагітність,
– пригадала Міла.
За словами співачки, вагітність була неочікуваною. Однак згодом вона прийняла цю новину, почала будувати плани на майбутнє і була готова стати мамою. Саме тому звістка про втрату дитини стала для неї надзвичайно болючою. "Це емоційний удар, який дуже вибиває з колії", – зазначила артистка.
На той момент Міла перебувала у стосунках із чоловіком, який навіть зробив їй пропозицію. Після втрати дитини він підтримував співачку, однак згодом пара все ж розійшлася.
Водночас Міла Нітіч зізналася, що досі мріє про дитину.
Шоу "По хатах" з Мілою Нітіч: дивіться відео онлайн
Інші зірки, які також відверто говорили про втрату вагітності
Раніше блогери Наталія Литвин та Олександр Куровські розповідали, що їхня перша вагітності завершилася викиднем на 12-13 тижні. Водночас згодом подружжя знову стало батьками – їхній первісток народився 18 лютого 2024 року.
Про два викидні також відверто розповідала акторка й телеведуча Олена Кравець.
Блогерка Мар'яна Гутак теж пережила втрату дитини. На восьмому тижні вагітності лікарі повідомили, що серцебиття плода зупинилося. Пізніше жінка знову завагітніла і нині разом із чоловіком очікує на народження первістка.