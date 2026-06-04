За її словами, цей досвід став одним із найважчих у житті та суттєво вплинув як на емоційний стан, так і на здоров'я. Про це співачка розповіла в шоу "По хатах" на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

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Після втрати вагітності Міла пережила гормональний збій і набрала вагу до 82 кілограмів.

В мене була завмерла вагітність і я дуже страшно переживала цей період. Я нікому про це не розказувала до сьогоднішнього дня. Плід переносився 3 тижні, ми робили операцію і після цього мене дуже сильно "рознесло", я ніколи в житті так не важила,

– розповіла Нітіч.

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Співачка не знає точної причини завмерлої вагітності. Водночас вона припускає, що на її стан могли вплинути велике навантаження та гастролі Європою. Коли вона з-за кордону приїхала на виступ до Буковеля, відчула, що щось не так.

Я просто прокинулася в якийсь момент і зрозуміла: мене більше не нудить, нічого не болить. Одягнула джинси, в які ще тиждень тому ледве влізала, а вони стали вільними. І тоді в мене з'явилося відчуття, що це завмерла вагітність,

– пригадала Міла.

За словами співачки, вагітність була неочікуваною. Однак згодом вона прийняла цю новину, почала будувати плани на майбутнє і була готова стати мамою. Саме тому звістка про втрату дитини стала для неї надзвичайно болючою. "Це емоційний удар, який дуже вибиває з колії", – зазначила артистка.

На той момент Міла перебувала у стосунках із чоловіком, який навіть зробив їй пропозицію. Після втрати дитини він підтримував співачку, однак згодом пара все ж розійшлася.

Водночас Міла Нітіч зізналася, що досі мріє про дитину.

Шоу "По хатах" з Мілою Нітіч: дивіться відео онлайн

Інші зірки, які також відверто говорили про втрату вагітності

Раніше блогери Наталія Литвин та Олександр Куровські розповідали, що їхня перша вагітності завершилася викиднем на 12-13 тижні. Водночас згодом подружжя знову стало батьками – їхній первісток народився 18 лютого 2024 року.

Про два викидні також відверто розповідала акторка й телеведуча Олена Кравець.

Блогерка Мар'яна Гутак теж пережила втрату дитини. На восьмому тижні вагітності лікарі повідомили, що серцебиття плода зупинилося. Пізніше жінка знову завагітніла і нині разом із чоловіком очікує на народження первістка.